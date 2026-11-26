W skrócie Korea Północna wstrzymała wsparcie wojskowe dla Rosji, w tym dostawy rakiet balistycznych KN-23 oraz amunicji artyleryjskiej, co jest reakcją na słowa rosyjskiego wiceministra.

Decyzja o wstrzymaniu pomocy zapadła po słowach rosyjskiego wiceministra Andrieja Rudenki, który zapowiedział dążenie Kremla do deeskalacji relacji między obiema Koreami.

Według ukraińskiego wywiadu, podczas ofensywy w obwodzie kurskim zginęło co najmniej 2251 północnokoreańskich żołnierzy, a ponad 4,8 tys. zostało rannych.

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Zdaniem ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) decyzja Korei Północnej jest reakcją na słowa rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Andrieja Rudenko, który w październiku zapowiedział, że Kreml, otwiera się w nowym oknie w przyszłości będzie dążył do "deeskalacji stosunków między Koreą Północną a Południową".

Słowa te wywołały oburzenie w Pjongjangu. Szefowa północnokoreańskiego MSZ Czoe Son-hui stwierdziła, że "takie oświadczenia nie odpowiadają charakterowi sojuszniczych porozumień między obydwoma państwami". Zażądała ponadto wyjaśnień dotyczących polityki Kremla wobec Korei Południowej, otwiera się w nowym oknie.

Minister dodała również, że tymczasowo wstrzymane zostanie wsparcie wojskowe dla Rosji. "Według dostępnych informacji decyzję w tej sprawie podjął osobiście Kim Dzong Un" - przekazał ukraiński wywiad.

Zgrzyt między sojusznikami. Poszło o słowa o Korei Południowej

Według informacji ukraińskiego wywiadu Korea Północna, otwiera się w nowym oknie zdecydowała m.in. o wprowadzeniu zakazu korzystania z północnokoreańskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty transportowe, zawieszeniu dostaw rakiet balistycznych KN-23 oraz kolejnych partii amunicji artyleryjskiej.

Niedawno Wołodymyr Zełenski informował, że Rosja otrzymuje miesięcznie nawet kilkadziesiąt pocisków KN-23. Są one porównywalne do rosyjskich Iskanderów i mogą uderzać w cele oddalone o 600 km.

Pjongjang, otwiera się w nowym oknie miał również zrezygnować z wysłania większej liczby żołnierzy na ukraiński front. Wcześniej zakładano zwiększenie ich liczebności z 8,5 tys. do 50 tys.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie traktują Koreańczyków "z pogardą"

Korea Północna wstrzymała wysyłanie swoich żołnierzy na ukraiński front, jednak oddziały, które stacjonują obecnie na terytorium rosyjskiego obwodu kurskiego, pozostaną na razie w Rosji. Oddziały północnokoreańskiej armii mają również nadal stacjonować na terenie obwodu woroneskiego.

HUR zwrócił również uwagę na problemy, z jakimi wiąże się współpraca żołnierzy Korei Północnej i Rosji na froncie. Wskazano m.in.: na niski poziom interoperacyjności, barierę językową, brak tłumaczy oraz niewystarczające wsparcie logistyczne ze strony KRLD.

"Pogłębieniu współpracy nie sprzyja również stosunek rosyjskiego dowództwa wojskowego do północnokoreańskich żołnierzy. Z dostępnych informacji wynika, że przedstawiciele najwyższego dowództwa Federacji Rosyjskiej otwarcie traktują żołnierzy armii KRLD z pogardą, uznając ich za politycznie narzucone obciążenie" - pisze HUR.

Ukraiński wywiad zwraca ponadto uwagę na znaczne straty wśród północnokoreańskich sił. Według szacunków HUR podczas ukraińskiej ofensywy na rosyjski obwód kurski zginęło co najmniej 2251 Koreańczyków, a ponad 4,8 tys. zostało rannych. Oddziały z Korei Północnej brały aktywny udział w odbijaniu regionu z rąk Ukraińców na przełomie 2024 i 2025 roku.



