W skrócie Rosyjskie służby potwierdziły śmierć 16 obywateli Kamerunu walczących po stronie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

Ministerstwo spraw zagranicznych Kamerunu wezwało rodziny zmarłych do kontaktu z urzędnikami resortu w Jaunde.

Nie podano informacji o okolicznościach śmierci Kameruńczyków, a Rosja zaprzecza nielegalnej rekrutacji obywateli państw afrykańskich.

W komunikacie wyemitowanym przez kameruńskie media państwowe w poniedziałek wieczorem ministerstwo spraw zagranicznych wezwało rodziny zmarłych do kontaktu z urzędnikami resortu w stolicy kraju, Jaunde.

Jak wynika z noty dyplomatycznej z poniedziałku, do której dotarła agencja Reutera, zmarli byli określani jako "kontraktorzy wojskowi narodowości kameruńskiej", działający w strefie "specjalnej operacji wojskowej" - tak Rosja nazywa wojnę w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Kameruńczycy walczyli po stronie Rosji. 16 osób nie żyje

Ani w komunikacie, ani w nocie nie podano, w jaki sposób mężczyźni trafili do walki na froncie po stronie Rosji. Brakuje też informacji o miejscu, czasie i okolicznościach ich śmierci.

Ambasada Rosji w Jaunde nie odpowiedziała na prośbę agencji Reutera o komentarz.

Zobacz również: Dorota Hilger

Ukraina informowała w lutym, że po stronie Rosji walczy ponad 1,7 tys. Afrykanów, choć - zdaniem analityków - rzeczywista liczba może być wyższa. Rosyjskie władze zaprzeczają nielegalnej rekrutacji obywateli państw afrykańskich.

Z wewnętrznej notatki ministerstwa obrony Kamerunu z marca 2025 roku, do której dotarł Reuters, wynika, że władze obawiały się wyjazdów żołnierzy do udziału w wojnie w Ukrainie i poleciły dowódcom ściśle monitorować podległe jednostki.

Kamerun podkreśla, że nie wysyła swoich żołnierzy za granicę poza misjami międzynarodowymi lub regionalnymi, a obywateli ostrzega przed udziałem w zagranicznych konfliktach zbrojnych.

Źródło: Reuters

"Wydarzenia": Nielegalne składowisko chemikaliów pod Bełchatowem będzie likwidowane Polsat News