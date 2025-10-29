Podpułkownik Wieniamin Mazżerin, służący w oddziale OMON-u "Obereg", zginął w wyniku eksplozji samochodu w obwodzie kemerowskim, w południowo-zachodniej Syberii. Miał 45 lat.

Jak przekazał ukraiński wywiad, Mazżerin był zaangażowany w zbrodnie wojenne podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę, szczególnie w podkijowskiej Buczy - w lutym i marcu 2022 roku.

Wojna w Ukrainie. Zlikwidowano rosyjskiego podpułkownika

Kijów poinformował, że sukcesywnie identyfikuje osoby odpowiedzialne za zbrodnie na terytorium Ukrainy. Jedną z nich był podpułkownik Mażzerin. Na podstawie zebranych dowodów i relacji naocznych świadków Prokuratura Generalna oskarżyła go i innych Rosjan o dokonanie ludobójstwa.

Mazżerin po zakończeniu służby na froncie wrócił do Rosji. Ukraińskie służby zdołały go jednak odnaleźć na dalekim wschodzie Federacji.

Agent działający na terytorium Rosji podłożył i zdetonował bombę w jego samochodzie, gdy Mazżorin jechał szosą przez las. Rosyjski podpułkownik zginął na miejscu.

Wojna w Ukrainie. "Prędzej czy później poniosą karę"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podkreśla, że "Obereg" jest jedną z wielu jednostek Roswardii biorących udział w zbrodniach wojennych i "ludobójstwie na narodzie ukraińskim".

Jak przekazano, ukraiński wywiad zidentyfikował personalnie wszystkich członków tej jednostki i ma jasny cel - wyeliminować wszystkich, którzy dokonali zbrodni, systematycznie likwiduje kolejnych.

"W dowolnym kraju na świecie ludzie ci prędzej czy później poniosą zasłużoną karę" - oznajmił szef ukraińskiego wywiadu, Kyryło Budanow.

Tylko w Buczy podczas inwazji Rosji na Ukrainę mogło zostać zamordowanych około 500 nieuzbrojonych ukraińskich cywilów. Masakra została odkryta i podana do publicznej wiadomości po wycofaniu się wojsk rosyjskich w marcu 2022 roku.

Wojna w Ukrainie. Kijów eliminuje oficerów elitarnych jednostek

OMON to specjalna jednostka policji w Rosji, powołana do walki z masowymi zamieszkami, terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, a także do utrzymania porządku publicznego. Jej siły specjalne brały udział w wojnie z Ukrainą, w tym także na terytoriach okupowanych.

Od początku pełnoskalowej inwazji ukraińskie służby wyeliminowały dziesiątki oficerów z elitarnych jednostek rosyjskich oraz agentów wywiadu. Wśród zabitych okupantów byli przedstawiciele takich jednostek jak "Sieneż" czy "Kubynka".

