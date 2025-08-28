W skrócie Zełenski potępia rosyjskie ataki na Kijów, w których zginęło 14 osób, w tym dzieci.

Prezydent Ukrainy apeluje do Chin i Węgier o zdecydowaną reakcję na agresję Rosji.

Podkreśla konieczność silnych międzynarodowych sankcji i działań wobec Rosji.

Wołodymyr Zełenski wezwał do reakcji międzynarodowej po atakach przeprowadzonych przez Rosję na Kijów. Szczególny nacisk położył na Pekin i Budapeszt, przypominając o ich apelach o zakończenie wojny.

"Chiny niejednokrotnie nawoływały, by wojna się nie rozszerzała i apelowały o zawieszenie broni. Tak się nie stało przez Rosję. Oczekujemy na reakcję Węgier. Śmierć dzieci powinna wywoływać znacznie większe emocje, niż cokolwiek innego. Oczekujemy reakcji każdego na świecie, kto wzywał do pokoju, a teraz częściej milczy, niż zajmuje stanowisko" - napisał.

Zełenski wzywa Chiny i Węgry do reakcji. Wszystko po ataku na Kijów

"Rosja wybiera rakiety balistyczne, a nie stół do negocjacji" - oświadczył Zełenski i poinformował, że w wyniku ataku zginęło 14 osób, w tym troje dzieci. Atak nazwał "przerażającym i celowym zabójstwem cywilów".

"W tej chwili w Kijowie trwa rozbiórka rumowiska po zwykłym domu mieszkalnym po rosyjskim uderzeniu. Kolejny zmasowany atak na nasze miasta i wspólnoty. Znów zabijanie" - podkreślił.

Zełenski podkreślił, że Rosjanie nie dążą do zakończenia wojny, a przeprowadzania kolejnych ataków. Poinformował też, że w czasie nalotów ucierpiały nie tylko domy mieszkalne, centra biurowe i przedsiębiorstwa, ale również budynek, w którym mieści się delegatura Unii Europejskiej w Ukrainie.

"Część świata przymyka oczy". Prezydent Ukrainy wskazuje na konieczność stanowczych działań

"Teraz kluczowe jest, aby świat zareagował stanowczo. Rosja musi zakończyć tę wojnę, którą sama rozpoczęła i którą kontynuuje. Z powodu lekceważenia zawieszenia broni i ciągłych prób Rosji wymigania się od negocjacji, potrzebne są nowe, silne sankcje" - wskazał Zełenski.

Prezydent Ukrainy orzekł, że Rosjanie "rozumieją tylko siłę i presję", a Moskwa musi ponieść konsekwencje każdego z wymierzonych przeciwko Ukraińcom ataku. Przywódca stwierdził również, że Kreml korzysta na tym, że "część świata przymyka oczy na mordowane dzieci i szuka usprawiedliwień dla Putina".

"Wieczna pamięć wszystkim ofiarom Rosji" - podsumował Zełenski.

