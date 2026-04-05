W skrócie Wołodymyr Zełenski złożył wielkanocne życzenia wszystkim obchodzącym święta, życząc Bożej łaski i spokojnego życia na Ukrainie.

Prezydent Ukrainy podkreślił znaczenie siły ludzi, ich ducha oraz nadziei na pokonanie zła, ciemności, niesprawiedliwości i okupacji.

Zełenski wyraził życzenie, by wiara zjednoczyła dobre serca, wzmocniła obrońców domu oraz by wszystkie modlitwy o ochronę przed złem zostały dziś wysłuchane.

Swoje życzenia wielkanocne Wołodymyr Zełenski skierował do chrześcijan obrządku zachodniego. "Życzę wszystkim Bożej łaski i spokojnego życia na naszej ziemi, pod ukraińskim niebem, pod ochroną naszych dzielnych wojowników" - napisał.

Przy tej okazji prezydent Ukrainy poruszył wątek trwającej w jego kraju wojny z Rosją. "Siła każdego z naszych ludzi, ich duch i wszystko, co w człowieczeństwie jest najlepsze - niech wszystko to nieuchronnie pokona zło i ciemność, Shahedy i pociski, niesprawiedliwość i okupację" - zaapelował.

"Niech wiara zjednoczy dobre serca". Życzenia wielkanocne od Wołodymyra Zełenskiego

Zełenski podkreślił przy tym, że w obliczu wojny, "w tych niezwykle trudnych czasach" dla narodu ukraińskiego "i dla całej ludzkości", nadzieja na triumf życia nad śmiercią, dobra nad złem i prawdy nad kłamstwem "staje się silniejsza niż kiedykolwiek".

"Wszystko to symbolizuje Zmartwychwstanie Pańskie" - dodał prezydent Ukrainy.

"Niech wszystkie modlitwy o ochronę przed złem zostaną dziś wysłuchane. Niech wiara zjednoczy dobre serca i wzmocni tych, którzy bronią swojego domu. Niech każdy naród zbliży się do prawdziwego bezpieczeństwa. Wierzymy w pokój! Wierzymy w Ukrainę!" - podsumował.

