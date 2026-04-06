W wieczornym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski ogłosił możliwość czasowego zawieszenia ataków na rosyjską infrastrukturę krytyczną. Jak podkreślił, propozycja dotarła do strony Rosyjskiej, a została przekazana za pośrednictwem Amerykanów.

Jednocześnie ukraiński przywódca podziękował sojusznikom, za stałe wsparcie i wywieranie presji na Federację Rosyjską, stosując m.in. sankcje, wstrzymywanie ruchu tankowców, a także ograniczenia w dostawach zaawansowanej technologii, która wykorzystywana jest do budowy broni.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o cenach ropy

Przemówienie prezydenta Ukrainy skupione było wokół obecnej sytuacji na rynkach cen ropy naftowej. Polityk zwrócił uwagę, że Rosja praktycznie całość środków zarobionych na eksporcie paliwa przeznacza na wojnę.

- Dlatego każde nasze ograniczenie ich zdolności do eksportu ropy jest słuszne - mówił, odnosząc się do kolejnych ataków na rosyjską infrastrukturę krytyczną, które prowadzone są przez Siły Zbrojne Ukrainy.

Zełenski przekazał także, że 3 kwietnia, Ukraina zaoferowała Rosji wielkanocne zawieszenie broni. Jak obecnie wiadomo, oferta została odrzucona przez Kreml i przez cały okres świąteczny trwały wzajemne ostrzały.

Przed tygodniem, 30 marca, ukraiński przywódca oświadczył, że Ukraina popiera wszelkie rozwiązania pozwalające zakończyć wojnę, które zachowują godność i niezależność państwa, a także jest gotowa na każdy format zawieszenia broni, w szczególności w okresie świąt wielkanocnych.

