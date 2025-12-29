W skrócie Zełenski ujawnia, że plan pokojowy przewiduje 15-letnie gwarancje bezpieczeństwa od USA, ale poprosił Trumpa o wydłużenie ich nawet do 50 lat.

Prezydent Ukrainy zapowiada spotkanie doradców bezpieczeństwa narodowego z USA i europejskimi liderami, które ma się odbyć w Kijowie.

Zdaniem Zełenskiego podpisanie planu pokojowego powinno być poprzedzone referendum wśród Ukraińców.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w poniedziałek, że projekt porozumienia pokojowego mającego na celu zakończenie wojny z Rosją przewiduje gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych na 15 lat.

W rozmowie z dziennikarzami za pośrednictwem komunikatora WhatsApp Zełenski dodał, że poprosił prezydenta USA Donalda Trumpa o zapewnienie gwarancji na okres do 50 lat.

- Powiedziałem mu (Trumpowi), że u nas wojna już trwa, i trwa już niemal 15 lat. Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby gwarancje były dłuższe. I powiedziałem mu, że bardzo chcielibyśmy rozważyć możliwość 30-40-50 lat. I wtedy byłaby to historyczna decyzja prezydenta Trumpa. Prezydent powiedział, że będzie się nad tym zastanawiał - przekazał prezydent Ukrainy, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Zdaniem Zełenskiego "rzeczywistą gwarancją bezpieczeństwa" będzie obecność wojsk zagranicznych w Ukrainie.

Negocjacje pokojowe. Zełenski zapowiada szczyt z USA i przedstawicielami Europy

Wołodymyr Zełenski przekazał dziennikarzom, że chce, aby doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego spotkali się z przedstawicielami USA i Europy w najbliższych dniach w Ukrainie. Dodał, że spotkanie z Rosją możliwe będzie po osiągnięciu porozumienia między Trumpem i liderami europejskimi.

Prezydent Ukrainy wyraził nadzieję, że Kijów otrzyma gwarancje bezpieczeństwa w momencie podpisania planu pokojowego. Zdaniem Zełenskiego 20-punktowy plan powinien zostać poddany referendum, lecz by mogło do tego dojść, potrzebny jest co najmniej 60-dniowy rozejm.

Zełenski zdradził, że kwestia monitorowania zawieszenia broni zostanie określona w gwarancjach bezpieczeństwa. Dodał, że trwają rozmowy o wolnej strefie ekonomicznej w Donbasie, lecz nie podał szczegółów. Zaznaczył jednak, że sprawa ta powinna być dyskutowana z Ukraińcami.

Dyskutowany - według relacji Zełenskiego - ma być też pakiet dobrobytu dla Ukrainy po wojnie. Ma on zawierać umowę o wolnym handlu z USA.

Zełenski wskazuje na potrzebę referendum. Jest pewien warunek

Ukraiński przywódca twierdzi, że 20-punktowy dokument powinien zostać podpisany przez Ukrainę, USA, Rosję a także Europę. Zełenski, jak przekazał, usłyszał od Trumpa, że ten rozmawiał już z Władimirem Putinem o planie.

Jednocześnie zdaniem ukraińskiego przywódcy "Rosja wyraźnie pokazuje, że na teraz nie chce rozejmu". Miał podkreślić w rozmowie z Trumpem, że słowa Putina o gotowości do zakończenia wojny nie są zgodne z jego czynami. Sam podkreślił, iż Ukraina jest gotowa na "każdy format komunikacji z Rosją". "Może być do tego potrzebna grupa techniczna" - zauważył.

O obecnym kształcie planu pokojowego Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas niedzielnej wizyty na Florydzie.

Źródło: Reuters, Interfax-Ukraina

