Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Zełenski zdradza kulisy rozmów z Trumpem. "Poprosił prezydenta"

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Obecny plan pokojowy dla Ukrainy przewiduje gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA na 15 lat - przekazał dziennikarzom Wołodymyr Zełenski. Dodał, że poprosił Donalda Trumpa o gwarancję na okres do 50 lat. Kijów chce, by w najbliższych dniach odbyło się w Ukrainie spotkanie doradców bezpieczeństwa narodowego z USA oraz liderów europejskich.

Mężczyzna stojący za mównicą z herbem Stanów Zjednoczonych, w tle widoczne flagi USA i Ukrainy, scena oficjalna podczas konferencji prasowej lub wystąpienia.
Wołodymyr Zełenski o kulisach rozmów pokojowych w USAJIM WATSONAFP

W skrócie

  • Zełenski ujawnia, że plan pokojowy przewiduje 15-letnie gwarancje bezpieczeństwa od USA, ale poprosił Trumpa o wydłużenie ich nawet do 50 lat.
  • Prezydent Ukrainy zapowiada spotkanie doradców bezpieczeństwa narodowego z USA i europejskimi liderami, które ma się odbyć w Kijowie.
  • Zdaniem Zełenskiego podpisanie planu pokojowego powinno być poprzedzone referendum wśród Ukraińców.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w poniedziałek, że projekt porozumienia pokojowego mającego na celu zakończenie wojny z Rosją przewiduje gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych na 15 lat.

W rozmowie z dziennikarzami za pośrednictwem komunikatora WhatsApp Zełenski dodał, że poprosił prezydenta USA Donalda Trumpa o zapewnienie gwarancji na okres do 50 lat.

- Powiedziałem mu (Trumpowi), że u nas wojna już trwa, i trwa już niemal 15 lat. Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby gwarancje były dłuższe. I powiedziałem mu, że bardzo chcielibyśmy rozważyć możliwość 30-40-50 lat. I wtedy byłaby to historyczna decyzja prezydenta Trumpa. Prezydent powiedział, że będzie się nad tym zastanawiał - przekazał prezydent Ukrainy, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Zdaniem Zełenskiego "rzeczywistą gwarancją bezpieczeństwa" będzie obecność wojsk zagranicznych w Ukrainie.

Negocjacje pokojowe. Zełenski zapowiada szczyt z USA i przedstawicielami Europy

Wołodymyr Zełenski przekazał dziennikarzom, że chce, aby doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego spotkali się z przedstawicielami USA i Europy w najbliższych dniach w Ukrainie. Dodał, że spotkanie z Rosją możliwe będzie po osiągnięciu porozumienia między Trumpem i liderami europejskimi.

Prezydent Ukrainy wyraził nadzieję, że Kijów otrzyma gwarancje bezpieczeństwa w momencie podpisania planu pokojowego. Zdaniem Zełenskiego 20-punktowy plan powinien zostać poddany referendum, lecz by mogło do tego dojść, potrzebny jest co najmniej 60-dniowy rozejm.

Zełenski zdradził, że kwestia monitorowania zawieszenia broni zostanie określona w gwarancjach bezpieczeństwa. Dodał, że trwają rozmowy o wolnej strefie ekonomicznej w Donbasie, lecz nie podał szczegółów. Zaznaczył jednak, że sprawa ta powinna być dyskutowana z Ukraińcami.

Dyskutowany - według relacji Zełenskiego - ma być też pakiet dobrobytu dla Ukrainy po wojnie. Ma on zawierać umowę o wolnym handlu z USA.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski podczas negocjacji na Florydzie
Felietoniści

Trump wie, że Putin oszuka Zełenskiego. Pilnuje, by nie oszukał za bardzo

Wiktor Świetlik
Wiktor Świetlik

    Zełenski wskazuje na potrzebę referendum. Jest pewien warunek

    Ukraiński przywódca twierdzi, że 20-punktowy dokument powinien zostać podpisany przez Ukrainę, USA, Rosję a także Europę. Zełenski, jak przekazał, usłyszał od Trumpa, że ten rozmawiał już z Władimirem Putinem o planie.

    Jednocześnie zdaniem ukraińskiego przywódcy "Rosja wyraźnie pokazuje, że na teraz nie chce rozejmu". Miał podkreślić w rozmowie z Trumpem, że słowa Putina o gotowości do zakończenia wojny nie są zgodne z jego czynami. Sam podkreślił, iż Ukraina jest gotowa na "każdy format komunikacji z Rosją". "Może być do tego potrzebna grupa techniczna" - zauważył.

    O obecnym kształcie planu pokojowego Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas niedzielnej wizyty na Florydzie.

    Źródło: Reuters, Interfax-Ukraina

    Zobacz również:

    Zełenski zareagował śmiechem na słowa Trumpa o Rosji
    Wojna w Ukrainie

    Zełenski nie mógł się pohamować. Reakcja na słowa Trumpa obiegła internet

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Zawisza w "Graffiti": W kwestii bezpieczeństwa nawalanka PO-PiSowa powinna być odłożona na bokPolsat News

    Najnowsze