W skrócie Co miesiąc na froncie w Ukrainie ginie około 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy - przekazał Wołodymyr Zełenski, powołując się na nagrania z dronów.

Ukraińskie Siły Zbrojne podają, że od początku roku Rosja straciła ponad 383 tysiące żołnierzy, a łączne straty od początku wojny mogą przekraczać milion ofiar.

Prezydent Zełenski apeluje do Europy o wsparcie dla Ukrainy i wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz obrony przed Rosją.

Wołodymyr Zełenski w trakcie wtorkowego przemówienia w holenderskim parlamencie w Hadze przekazał, że co miesiąc na froncie w Ukrainie ginie około 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Prezydent Ukrainy uderzył przy tym we Władimira Putina.

- Putin nie wierzy w ludzi, wierzy tylko we władzę i pieniądze. Marnuje życie około 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Nie rannych - 30 tysięcy zabitych miesięcznie - mówił cytowany przez serwis Ukraińska Prawda.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o miesięcznych stratach Rosjan

Wołodymyr Zełenski dodał także, żeUkraina dysponuje "nagraniami z dronów, które potwierdzają te zgony". - Był miesiąc, kiedy zginęło 25 tysięcy Rosjan, w innym miesiącu - 31 tysięcy - dodał.

Prezydent Ukrainy zaznaczył także, że rosyjskie ataki zwykle są "niesamowicie krwawe". Mimo Władimir Putin ma się tym "nie przejmować".

- Rosjanie nie liczą ofiar; liczą każdego dolara, każde euro, które tracą. Dlatego potrzebna jest zdecydowana decyzja w sprawie rosyjskich pieniędzy. Te fundusze muszą służyć ochronie przed Rosją. I apeluję do was o poparcie tego - prosił holenderskich parlamentarzystów, nawiązując do kwestii zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów.

Dodajmy, że podczas przemówienia wygłoszonego podczas otwarcia konferencji dyplomatycznej w Hadze Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że że Ukraina walczy o "prawo do życia, i to prawo do bezpiecznego życia", a Europa powinna zdać sobie sprawę, że dotyczy to również jej bezpieczeństwa.

- Wszelka presja na Rosję musi być utrzymywana tak długo, jak długo nasze ziemie pozostają okupowane. Rosja musi uznać swoje działania za przestępcze i ponosić za nie konsekwencje tak długo, jak Ukraińcy i porwane dzieci pozostają w rosyjskiej niewoli - mówił cytowany przez serwis Europejska Prawda.

Wojna w Ukrainie. Kijów o stratach Rosji w 2025 roku

Przypomnijmy, że Ministerstwo Obrony Ukrainy, powołując się na dane sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, poinformowało na przełomie listopada i grudnia, że od początku 2025 rokuRosja miała stracić w wojnie z Ukrainą ponad 383 tys. żołnierzy.

Ponadto, jak mogliśmy przeczytać w komunikacie, "tylko w listopadzie ukraińscy obrońcy zlikwidowali 31 190 rosyjskich żołnierzy".

Według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, każdego dnia konfliktu Moskwa ponosi straty rzędu 710-1400 osób. Należy jednak podkreślić, że liczby te obejmują zarówno zabitych, jak i rannych.

Rosja miała ponieść ponad milion ofiar od początku konfliktu

Wcześniej ukraiński sztab generalny przekazał, że od początku wojny na pełną skalę rosyjskie wojska poniosły ponad milion ofiar.

"Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich w okresie od 24 lutego 2022 r. do 1 grudnia 2025 r. w wojnie z Ukrainą wynoszą około 1 173 920 osób, w tym 1060 osób w ciągu ostatnich 24 godzin" - podawało ukraińskie wojsko na Facebooku.

Tymczasem z końcem listopada dziennikarze rosyjskiej redakcji BBC i portalu Mediazona oszacowali, że rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych po stronie Federacji Rosyjskiej wynosi od 234 tys. do 338 tys. Dziennikarzom udało się także ustalić nazwiska ponad 152 tys. żołnierzy Kremla, którzy zginęli od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

