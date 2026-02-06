Wojna w Ukrainie
Zełenski zapowiedział zmiany kadrowe. Krytykował Siły Powietrzne

Maciej Olanicki

"Uważam funkcjonowanie Sił Powietrznych w niektórych regionach Ukrainy za niezadowalające" - poinformował Wołodymyr Zełenski za pośrednictwem mediów społecznościowych. Prezydent Ukrainy zapowiedział dymisje w dowództwie lotnictwa wojskowego. Przyczyną ma być niedostateczna ochrona ukraińskiej przestrzeni powietrznej przed rosyjskimi dronami.

Mężczyzna stoi w eleganckim, ozdobnym wnętrzu z flagami Ukrainy oraz herbem w tle, ujęcie oficjalne, poważny wyraz twarzy, klimat urzędowy.
Prezydent Ukrainy ogłosił dymisje w dowództwie ukraińskiego lotnictwa Wołodymyr Zełenski / Xmateriał zewnętrzny

  • Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisje w dowództwie lotnictwa wojskowego Ukrainy z powodu niezadowalającej ochrony przed rosyjskimi dronami.
  • Zmiany personalne obejmą niektóre rejony i jednostki odpowiedzialne za obronę przed rosyjskimi szahidami.
  • Zełenski otrzymał raporty o wzroście rosyjskich ataków dronowych oraz o skutkach tych ataków na ukraińską infrastrukturę kolejową.
- Będą zmiany personalne, obecnie w niektórych rejonach, w jednostkach - tych związanych z ochroną przed rosyjskimi Shahedami - zapowiedział Zełenski w nagraniu i stwierdził, że obrona przed rosyjskimi dronami "powinna działać znacznie intensywniej i zapobiegać obecnym problemom".

- W niektórych obszarach linie obrony są lepiej zbudowane, w innych wciąż musimy nad nimi pracować, i to dużo - dodał prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski nie wskazał obwodów, w których dowództwo obrony przeciwlotniczej zostanie wymienione. Potwierdził jednak, że taką dyspozycję przekazał do ukraińskiego Ministerstwa Obrony, a dodatkowe instrukcje miał także otrzymać dowódca sił powietrznych.

    Dymisje w dowództwie ukraińskiego lotnictwa. Zełenski: Chodzi o obronę przed dronami

    Decyzja o dymisjach miała zapaść po wysłuchaniu przez Zełenskiego raportów dowódców m.in. z regionów Kijowa, Charkowa, Połtawy i Dniepru. Prezydent Ukrainy otrzymał także raporty z terenów przygranicznych i przyfrontowych, z których napływają informacje o wzmożeniu rosyjskich ataków dronowych.

    "Szef Ukrzaliznycji (państwowa spółka kolejowa - red.) poinformował o skutkach rosyjskich ataków na logistykę - ataki te nie ustały ani na jeden dzień, a w styczniu nastąpił znaczny wzrost liczby rosyjskich ataków, których celem była sieć kolejowa" - przekazał we wpisie Zełenski.

    "Uważam, że funkcjonowanie Sił Powietrznych w niektórych regionach Ukrainy jest niezadowalające" - poinformował prezydent Ukrainy za pośrednictwem mediów społecznościowych i zapowiedział "niezwłocznie wdrożenie" skuteczniejszych środków przechwytywania rosyjskich dronów.

