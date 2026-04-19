W skrócie Wołodymyr Zełenski zapowiedział ważne ogłoszenia dotyczące współpracy na rzecz bezpieczeństwa, finalizując porozumienie z Indiami i przygotowując dalsze rozmowy z partnerami europejskimi.

Zełenski skrytykował decyzję USA o złagodzeniu sankcji na rosyjską ropę, podkreślając, że takie działania nie przynoszą korzyści dla dyplomacji i mogą wspierać rosyjską gospodarkę wojenną.

Prezydent Ukrainy zadeklarował konieczność stworzenia przez Europę własnego systemu obrony przed bronią balistyczną, a ukraińska firma Fire Point prowadzi rozmowy z europejskimi przedsiębiorstwami nad nowym systemem przeciwlotniczym.

O planach władz w Kijowie Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę wieczorem w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

"Przygotowujemy ważne ogłoszenia dotyczące naszej współpracy dla bezpieczeństwa z partnerami w przyszłym tygodniu. Nie zapominamy, że obrona przeciwlotnicza dla Ukrainy i wsparcie dla naszej armii pozostają stałymi priorytetami" - podkreślił Zełenski w treści posta, dodając, że "więcej ustaleń jest w drodze".

"Już mamy porozumienie o współpracy bezpieczeństwa z Indiami i finalizujemy je, aby dokumenty były gotowe. Przygotowujemy się również do dalszej pracy z naszymi europejskimi partnerami, aby odblokować już zatwierdzony pakiet wsparcia dla Ukrainy, którego realizacja jeszcze się nie rozpoczęła" - dodał ukraiński przywódca.

Wojna w Ukrainie. Zełenski skrytykował USA. "Niestety, podjęły inną decyzję"

W nagraniu Zełenski odniósł się również do kwestii sankcji wobec Rosji.

- Sankcje powinny pchnąć Rosję w kierunku prawdziwej dyplomacji. Niestety, USA podjęły inną decyzję - o złagodzeniu sankcji dotyczących ropy. Decyzja ta nie przyniesie prawdziwych korzyści dla dyplomacji, a każdy dolar za ropę jedynie zachęca Rosję do kontunuowania wojny - powiedział prezydent. - Ale nawet z tymi pieniędzmi, Rosjanie nie rozwiążą swoich problemów - zaznaczył.

Ukraina. Zełenski: Europa musi posiadać własny system obrony przeciwrakietowej

Wcześniej w niedzielę, w wywiadzie udzielonym ukraińskiej telewizji, Zełenski podkreślał, że Europa musi posiadać własny system obrony przed bronią balistyczną, a Ukraina prowadzi już rozmowy z kilkoma krajami w sprawie jego stworzenia.

- Musimy zbudować nasz własny system obrony przeciwrakietowej w ciągu roku - podkreślił.

Zełenski stwierdził, że zadanie to jest niezwykle trudne, ale realistyczne, i dodał, że omówił je już z kluczowymi krajami europejskimi, choć nie wymienił, o jakie państwa chodzi.

Tymczasem Firma Fire Point, producent ukraińskiego pocisku manewrującego Flamingo, poinformowała w tym miesiącu agencję Reutera, że prowadzi rozmowy z europejskimi przedsiębiorstwami w celu uruchomienia do przyszłego roku nowego systemu obrony powietrznej, który stanowiłby niedrogą alternatywę dla coraz trudniejszego do zdobycia systemu Patriot.

Pociski Patriot, jak wskazuje Reuters, są coraz trudniej dostępne ze względu na ich szerokie rozmieszczenie w Zatoce Perskiej w celu ochrony przed atakami irańskimi. Jedyny europejski system przeciwrakietowy, włosko-francuski SAMP/T, jest natomiast produkowany w stosunkowo niewielkich ilościach.

Źródło: Reuters

"Nie będzie miał zdolności koalicyjnej". Poseł PSL ostrzega premiera Polsat News Polsat News