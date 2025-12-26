W skrócie Zełenski zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem, które ma się odbyć "w niedalekiej przyszłości".

W negocjacjach pokojowych udział biorą zarówno przedstawiciele Ukrainy, jak i USA.

Prezydent Ukrainy przedstawił nową 20-punktową propozycję planu pokojowego, lecz nierozwiązane pozostają kwestie dotyczące okupowanych przez Rosję terytoriów.

Wołodymyr Zełenski ogłosił, że w najbliższym czasie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Spotkanie Zełenskiego z Trumpem. "W niedalekiej przyszłości"

Ukraiński przywódca przekazał, że uczestniczący w negocjacjach pokojowych sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umerow zdał relację ze swoich ostatnich kontaktów ze stroną amerykańską.

"Nie marnujemy ani jednego dnia. Umówiliśmy się na spotkanie na najwyższym szczeblu - z prezydentem Trumpem w niedalekiej przyszłości. Wiele może się rozstrzygnąć do nowego roku. Sława Ukrainie!" - napisał ukraiński przywódca na Telegramie.

We wcześniejszym wpisie ukraiński przywódca zauważył, że choć wciąż toczą się prace nad ustaleniami we wrażliwych kwestiach, to "niektóre dokumenty są prawie gotowe, a inne są w pełni przygotowane". "Ale razem z amerykańskim zespołem wiemy, jak to wszystko zorganizować. Nadchodzące tygodnie również mogą być intensywne. Dziękujemy, Ameryko!" - dodał.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Zełenski z propozycją

W czwartek Zełenski przeprowadził rozmowę ze przedstawicielami amerykańskiego prezydenta. "Odbyłem bardzo dobrą rozmowę ze specjalnymi wysłannikami USA Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem - przekazał prezydent Ukrainy.

"Rozmawialiśmy o pewnych ważnych konkretach dotyczących trwających prac. Są dobre pomysły, które mogą zaowocować wspólnym rezultatem i trwałym pokojem" - pisał Zełenski na Facebooku.

W środę prezydent Ukrainy przedstawił nową 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu. Przewiduje on m.in. ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnych liniach kontaktowych, solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, działania na rzecz odbudowy kraju, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA oraz wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.

Zarazem - jak zwróciła uwagę agencja AFP - żaden z punktów nie proponuje rozwiązania problemu okupowanych przez Rosję terytoriów.

Zełenski oświadczył, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą, Europą i Rosją. Jak dodał, przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje decyzją państw członkowskich Sojuszu, ale Kijów nie zrezygnuje z tej perspektywy.

