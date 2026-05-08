W skrócie Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że działania Ukrainy podczas sobotniej parady w Moskwie będą zależały od piątkowego rozwoju sytuacji.

Prezydent Ukrainy przypomniał, że rosyjska inwazja stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, lecz także dla innych regionów świata.

Oba państwa zaproponowały różne daty zawieszenia broni, przy czym Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o naruszanie rozejmu oraz kontynuację ataków.

Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym podkreślił, że sobotnie działania Ukrainy będą zależały od tego, jak sytuacja potoczy się w piątek. - Jutro zależy od tego, co usłyszymy dzisiaj - powiedział w orędziu do narodu.

- Obecnie pojawia się wiele nowych gróźb ze strony Rosji. Chociaż przedstawiliśmy stanowisko (w sprawie rozejmu - red.) całkowicie logicznie i zrozumiale dla nich, będziemy reagować dokładnie tak samo. Dzisiaj rozpoczęli dobę od ostrzałów na froncie, odnotowano aktywność szturmową. Wykorzystywane są drony. Wczoraj przeprowadzili jeszcze więcej nalotów. Odpowiedzieliśmy tym samym - relacjonował Zełenski.

Zełenski wprost o Rosji. "Zagraża niemal wszystkim swoim sąsiadom"

Prezydent Ukrainy przypomniał, że w piątek większość świata oddaje hołd żołnierzom, którzy pokonali Niemcy podczas II wojny światowej. - Należy uświadomić sobie, że dzisiejsi rosyjscy naziści kontynuują swoją wojnę i wciąż próbują przywrócić ten sam szalony porządek, który przegrali podczas II wojny światowej - podkreślił.

Zdaniem Zełenskiego ukraińska obrona przed rosyjską inwazją to obrona nie tylko samej Ukrainy i jej niepodległości, ale także innych regionów świata. - Rosja zagraża niemal wszystkim swoim sąsiadom i całej Europie, a nie tylko komuś jednemu - tłumaczył.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło zawieszenie broni od 8 do 10 maja. Jest ono spowodowane obchodami Dnia Zwycięstwa, czyli rocznicą pokonania III Rzeszy w II wojny światowej. Z tej okazji tradycyjnie w Moskwie odbędzie się parada wojskowa. Ukraina ostatecznie zgodziła się na rozejm, ale w terminie poprzedzającym obchody.

Zawieszenie broni w Ukrainie. Moskwa i Kijów zaproponowali inne daty

- Ukraina proponowała Rosji zawieszenie broni i nie była to pierwsza taka propozycja. Tym razem (proponowaliśmy - red.) zawieszenie broni od 6 maja - przypomniał w czwartek Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

- Ukraina była gotowa zapewnić pełną ciszę, ale w odpowiedzi na naszą pokojową propozycję pojawiły się jedynie nowe rosyjskie ataki i nowe groźby ze strony Rosji - dodał przywódca.

Zełenski zaznaczył, że Rosja nie ma dobrych intencji. - Chcą od Ukrainy zgody na przeprowadzenie swojej parady, żeby móc bezpiecznie wyjść na plac na godzinę raz w roku, a potem znów dalej zabijać ludzi i prowadzić wojnę. Rosjanie już mówią o uderzeniach po 9 maja. Dziwna i zdecydowanie niespójna logika rosyjskiego kierownictwa - podkreślał.

Ministerstwo Obrony Rosji zarzuciło stronie ukraińskiej "naruszenie zawieszenia broni". Jak przekazano, w nocy z czwartku na piątek Rosjanie zestrzelili 264 ukraińskich bezzałogowców.

"Pomimo zadeklarowania zawieszenia broni ukraińskie grupy zbrojne nadal atakują dronami i artylerią pozycje naszych żołnierzy oraz cele cywilne w przygranicznych rejonach obwodów biełgogradzkiego i kurskiego" - informował resort.

