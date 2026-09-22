Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zełenski zapewnia po rozmowie z Trumpem. Wskazuje kluczowy termin

Karolina Głodowska
Bartosz Przyborowski

Karolina Głodowska, Bartosz Przyborowski

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Zakończyła się rozmowa prezydenta Ukrainy z przywódcą USA na marginesie szczytu ONZ. "Zarówno USA, jak i Ukraina chcą zobaczyć koniec tej bezsensownej rosyjskiej wojny przed zimą" - napisał Wołodymyr Zełenski, ujawniając szczegóły spotkania z Donaldem Trumpem. - Myślę, że to się uda - mówił przed rozmowami o rozwiązaniu konfliktu lider Stanów Zjednoczonych.

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Prezydenci Ukrainy i USA Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Nowym Jorku
Prezydenci Ukrainy i USA Wołodymyr Zełenski i Donald TrumpWołodymyr Zełenski / Xmateriały prasowe

We wtorek podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ doszło do spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. "Właśnie odbyłem owocne i konstruktywne spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ - napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał, że Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Ukraina pragną, by ta bezsensowna rosyjska wojna zakończyła się przed zimą, a w trakcie spotkania omówione zostały potencjalne działania mające na celu złagodzenie napięcia, które mogą utorować drogę do dyplomacji.

"Jestem wdzięczny, że w nasze zespoły nadal ciągle pracują nad uruchomieniem produkcji pocisków Patriot na Ukrainie" - podkreślił.

"Właśnie to pomoże nam chronić ludzkie życia, w przypadku gdy Rosja odrzuci negocjacje i nadal będzie stawiała na terror rakiet balistycznych wobec naszego narodu tej zimy i w przyszłości" - wskazał prezydent Ukrainy.

Według jego relacji omówiono także inne dwustronne i wielkostronne kwestie, m.in.: zimowy pakiet środków ochrony powietrznej dla Ukrainy. Na koniec wpisu Zełenski podziękował prezydentowi Trumpowi, jego zespołowi oraz wszystkim Amerykanom za wsparcie.

Ponadto, po spotkaniu z Donaldem Trumpem, prezydent Ukrainy podkreślił, że są gotowi na każdą formę rozejmu energetycznego. - Oznacza to, że nie będziemy przeprowadzać ataków na obiekty energetyczne, na cały sektor energetyczny - wskazał Zełenski.

Więcej informacji wkrótce...

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