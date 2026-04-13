W skrócie Ukraina po raz pierwszy zajęła rosyjską pozycję wyłącznie przy użyciu naziemnych bezzałogowych jednostek zmechanizowanych, bez udziału żołnierzy piechoty.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w ciągu trzech miesięcy kluczowe ukraińskie drony wykonały ponad 22 tysiące misji na froncie, co pozwoliło uratować tyle samo istnień.

Zełenski stwierdził, że Ukraina posiada doświadczenie w misjach morskich i posiada "obiektywnie najbardziej aktualne na świecie" doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa morskiego.

Ukraina wykorzystała naziemne systemy bezzałogowych jednostek zmechanizowanych, aby po raz pierwszy zająć rosyjską pozycję bez udziału żołnierzy. "Przyszłość jest już na linii frontu, a Ukrainy ją tworzy" - napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski po przemówieniu do pracowników ukraińskiego kompleksu przemysłu obronnego.

Jak wyjaśnił ukraiński prezydent, "okupanci (Rosjanie) poddali się, a operacja ta została przeprowadzona bez piechoty i bez strat" po stronie Ukrainy.

Bezzałogowe systemy w Ukrainie. Zełenski pochwalił się maszynami

Zełenski poinformował, że na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy kluczowe bezzałogowce takich systemów jak Ratel, Termit, Ardal, Lynx, Snake, Protector, Volya oraz inne ukraińskie drony przeprowadziły ponad 22 tysiące misji na froncie.

"Innymi słowy, uratowano ponad 22 tysiące istnień - robot trafił do najniebezpieczniejszych stref zamiast żołnierza. (W tym wszystkim - red.) chodzi o zaawansowane technologie w obronie najwyższej wartości - ludzkiego życia" - zauważył.

Do wpisu Zełenski załączył zdjęcia przedstawiające maszyny przypominające chodziki kosmiczne z zamontowanymi wyrzutniami amunicji.

"Miliony dronów rocznie". Ukraina buduje potęgę dronową

W innych wpisach prezydent Ukrainy chwalił możliwości ukraińskiego przemysłu obronnego oraz rozwój potencjału do walki morskiej.

"Wszyscy widzą historyczny daleki zasięg naszych dronów - uderzający 1750 kilometrów od naszej granicy. Będzie jeszcze większy. I nie chodzi o rekordy - chodzi o sprawiedliwość, która znajdzie zło wszędzie na świecie" - napisał.

Według Zełenskiego Ukraina posiada "obiektywnie najbardziej aktualne na świecie" doświadczenie w gwarantowaniu bezpieczeństwa morskiego. "Nikt inny nie przeprowadził misji takich jak Ukraińcy na Morzu Czarnym. Kiedy ludzie mówią o bezpieczeństwie w cieśninie Ormuz, często jest to dyskusja teoretyczna. Ci, którzy o tym mówią, sami nie przeprowadzali takich operacji. Ukraińcy to zrobili" - podkreślił.

Źródło: Unian

