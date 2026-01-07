W skrócie Wołodymyr Zełenski zaproponował USA przeprowadzenie operacji specjalnej w Czeczenii, na wzór akcji w Wenezueli.

Ramzan Kadyrow ostro odpowiedział prezydentowi Ukrainy, zarzucając mu brak godności i odwagi.

Kadyrow zagroził, że nikt z wrogów nie opuści Czeczenii żywy i oskarżył Zełenskiego o sankcje bez podstaw.

Przykład operacji przeciwko Nicolasowi Maduro posłużył Zełenskiemu do wezwania Amerykanów do działań wobec Kadyrowa.

Ramzan Kadyrow w swoim oświadczeniu przedstawił wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego jako "niegodne i niesprzyjające deeskalacji" trwającego konfliktu. Ponadto przywódca Czeczenii zdecydował się na osobiste ataki w kierunku prezydenta Ukrainy.

"Zachowaj swoją godność i nie poniżaj się. Gdybyś miał choć odrobinę męskości, zrozumiałbyś, jak poniżające są twoje słowa i prośby oraz próby zniweczenia pokojowego rozwiązania konfliktu" - napisał Kadyrow na Telegramie.

Kadyrow uderzył w Zełenskiego. Zarzucił mu brak odwagi

Przywódca Czeczeni zwrócił uwagę, że Zełenski nie odważył się samodzielnie podjąć działań pokojowych, a jedynie zwrócił się z odpowiednią propozycją do Stanów Zjednoczonych.

Stronnik Władimira Putina zarzucił także Zełenskiemu nakładanie "bezpodstawnych sankcji". Przypomnijmy, strona ukraińska oficjalnie ogłosiła poszukiwania Kadyrowa.

Przy okazji Ramzan Kadyrow zagroził, że każdy wróg może wkroczyć na terytorium Czeczenii, ale żaden z nich nie będzie w stanie go opuścić.

Wpis czeczeńskiego przywódcy jest odpowiedzią na wcześniejszą propozycję Wołodymyra Zełenskiego skierowaną do rządu Stanów Zjednoczonych.

Wojna w Ukrainie. Zełenski zaproponował zatrzymanie Kadyrowa

Agencja Unian informowała w środę, że prezydent Ukrainy zaproponował operację zatrzymania Kadyrowa. Wszystko po to, aby wywrzeć presję na Władimirze Putinie.

- Muszą (Stany Zjednoczone - red.) wywierać presję na Rosję. Mają narzędzia, potrafią to robić. (...) Najważniejsze, aby Ukraina była dla nich priorytetem - mówił, nawiązując do wsparcia udzielnego przez USA.

W tym kontekście Wołodymyr Zełenski przypomniał operację amerykańskich sił specjalnych w Wenezueli, w trakcie której pojmano dyktatora Nicolasa Maduro oraz jego żonę.

- Przeprowadzili operację? Przeprowadzili ją. Cały świat widzi rezultat. Zrobili to szybko. Niech przeprowadzą jakąś operację z Kadyrowem. Z tym mordercą. Może wtedy Putin to zobaczy i się nad tym zastanowi - skwitował Zełenski.

USA za specjalną operacją w Wenezueli. Nicolasowi Maduro grozi dożywocie

Do pojmania i aresztowania Nicolasa Maduro doszło w sobotę. Obalony przywódca Wenezueli oraz jego żona Cilia Flores po spędzeniu doby w jednym z amerykańskich więzień stawili się w nowojorskim sądzie, gdzie nie przyznali się do zarzucanych im czynów.

- Jestem niewinny. Nie jestem winny. Jestem porządnym człowiekiem. Nadal jestem prezydentem swojego kraju - mówił Maduro podczas rozprawy.

Kolejne posiedzenie sądu wyznaczono na 17 marca. Nicolasowi Maduro za narkotykowy terroryzmu, przemyt kokainy do USA oraz posiadanie karabinów maszynowych i innej zabronionej broni grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia.

