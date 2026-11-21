W skrócie Wołodymyr Zełenski przekazał, że w negocjacjach z Rosją Europę ma reprezentować grupa E5, w skład której wchodzi Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy.

Do negocjacji mają zostać włączeni także dwaj przedstawiciele Unii Europejskiej oraz reprezentant NATO, a kraje europejskie będą wspólnie ustalać agendę z Ukrainą.

Prezydent Ukrainy poinformował, że Stany Zjednoczone popierają czterostronny format rozmów.

Zełenski podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy muszą mieć formę pisemną i być trwałe, wykraczając poza obecną kadencję prezydenta Donalda Trumpa.

Ukraiński prezydent ocenił, że szczyt mocarstw w Shenzen nie przyniósł Władimirowi Putinowi sukcesu w postaci nowego podziału świata, czyli tzw. Jałty 2.0.

Według Zełenskiego Chiny nie dały się wciągnąć w plany Putina dotyczące zmiany granic, a podczas szczytu nie ogłoszono żadnych publicznych ustaleń w sprawie Ukrainy.

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Wołodymyr Zełenski odniósł się do planu dołączenia państw Starego Kontynentu do negocjacji pokojowych, mających zakończyć wojnę w Ukrainie, otwiera się w nowym oknie.

"Bez Polski nie może być negocjacji, podobnie jak bez każdego z państw Europy, otwiera się w nowym oknie. Ustalono, że wszystkie państwa europejskie, zarówno należące do Unii Europejskiej, otwiera się w nowym oknie, jak i pozostające poza nią, będą reprezentowane przez następujące kraje: Wielką Brytanię, otwiera się w nowym oknie, Niemcy, otwiera się w nowym oknie, Francję, otwiera się w nowym oknie, Włochy, otwiera się w nowym oknie i Polskę, otwiera się w nowym oknie. Nazywa się je również E5" - zakomunikował na WhatsApp prezydent Ukrainy.

Do negocjacji mają być włączeni dwaj przedstawiciele UE: jeden z Komisji Europejskiej, otwiera się w nowym oknie, drugi z Rady Europejskiej, otwiera się w nowym oknie. Przewidziano też miejsce dla reprezentanta NATO, otwiera się w nowym oknie.

Zełenski zapewnił, że kraje Europy będą omawiać wspólnie agendę negocjacyjną, ściśle ze sobą współpracując i prowadząc stałe konsultacje z Ukrainą. Następnie tę wspólną europejską agendę będą przedstawiać odpowiednie państwa i przedstawiciele instytucji - dodał.

"To właściwe rozwiązanie, ponieważ jesteśmy częścią przyszłej UE. Wiele z tych państw jest naszymi silnymi partnerami. Wiele z nich wpływa na kształt architektury bezpieczeństwa w Europie. Wiele z tych państw sąsiaduje zarówno z nami, jak i z Rosją" - zauważył.

Europa dołączy do rozmów pokojowych? Zełenski: USA popierają nowy format

Ukraiński przywódca podkreślił, że Waszyngton, otwiera się w nowym oknie popiera czterostronny format negocjacji pokojowych, które miałyby być prowadzone w gronie Ukraina-Rosja-USA-Europa. "Jeśli chodzi o Rosję, otrzymaliśmy od USA sygnał, że podobno Rosja nie ma nic przeciwko temu. Zobaczymy" - napisał.

Zełenski podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, wzorowane na art. 5 NATO, powinny przewidywać jasne mechanizmy zbiorowej obrony, a nie tylko obietnice. "To musi być zapisane na papierze. Jak dotąd nie widziałem takich kroków na papierze" - przyznał.

"Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy mają być silne nie tylko przez te dwa lata, kiedy Donald Trump pozostaje prezydentem, ale również później. Przecież nie walczymy w obronie naszego państwa tylko na dwa lata. Potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa nie na dwa lata, lecz najlepiej na zawsze. A przynajmniej na dziesięciolecia" - zakomunikował ukraiński przywódca.

Szczyt w Chinach. Zełenski: Putin nie osiągnął swoich celów

Wołodymyr Zełenski, otwiera się w nowym oknie podsumował szczyt w Shenzen, gdzie przy jednym stole usiedli Xi Jinping, Donald Trump, otwiera się w nowym oknie i Władimir Putin, otwiera się w nowym oknie. Spotkanie było zapowiadane jako "nowa Jałta". Obawiano się, że trzy mocarstwa dokonają nowego podziału wpływów.

- Przede wszystkim, wiecie, jak to się mówi: "Jałta 2.0" Putinowi się nie udała. Z tego, co zrozumiałem, Putin komentował jeszcze: "A co było złego w Jałcie? Przecież tam utrwalono zwycięstwo nad nazizmem, faszyzmem i tak dalej". Po pierwsze, rzeczywiście nie była to Jałta. Po drugie, czy Putin chciał prawdziwej Jałty? Tak. W jakim sensie? W sensie nowego podziału świata i zmiany granic - przekazał Zełenski.

Według prezydenta Ukrainy Chiny nie dały się wciągnąć w realizację planów Putina dotyczących nowego podziału świata i zmiany granic. Zełenski zaznaczył, że nie wie, co omawiano podczas dwustronnych rozmów USA i Rosji, jednak publicznie nie ogłoszono żadnych ustaleń dotyczących Ukrainy. W jego ocenie Putinowi nie udało się zrealizować zamierzonej strategii.

- Dalej - zwycięstwo nad faszyzmem i jego historyczne utrwalenie w Jałcie. Gdyby rzeczywiście chodziło o ponowne utrwalenie zwycięstwa nad faszyzmem, to w tym szczycie powinny uczestniczyć Stany Zjednoczone, otwiera się w nowym oknie, Europa i Ukraina. Z całą pewnością bez Rosji - stwierdził.

W ocenie Zełenskiego reakcją rosyjskiego przywódcy na niepowodzenie rozmów był zmasowany atak na Ukrainę, podczas którego Rosja wystrzeliła 111 pocisków rakietowych. - W zasadzie, jeśli Putin chciał ponownie przypomnieć światu, kim jest, to my przecież nie zapomnieliśmy, że jest terrorystą i mordercą - oświadczył.

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