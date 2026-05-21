W skrócie Wołodymyr Zełenski liczy na wznowienie rozmów pokojowych z udziałem USA, Rosji i europejskich partnerów w najbliższych tygodniach.

Po wojnie USA-Izrael z Iranem trójstronne rozmowy zostały wstrzymane, a Unia Europejska deklaruje większą gotowość do udziału w procesie pokojowym.

Źródła "Financial Times" podają, że Rosja i Ukraina mają coraz mniej zaufania do skuteczności mediacji ze strony USA.

Wołodymyr Zełenski w środę wieczorem mówił o "dobrych kontaktach" ze Stanami Zjednoczonymi. Przywódca wyraził nadzieję na wznowienie rozmów pokojowych z Rosją.

- Nasz zespół utrzymywał dobre kontakty ze stroną amerykańską - zarówno w kwestiach współpracy w zakresie bezpieczeństwa, jak i dyplomacji wobec Rosji - powiedział Zełenski.

Zaznaczył, że do rozmów mogliby zostać włączeni także europejscy partnerzy.

- Jeśli uda nam się powrócić do sensownej trójstronnej komunikacji w tych tygodniach i jeśli uda nam się zaangażować Europejczyków, będzie to właściwy krok - powiedział ukraiński prezydent. Dodał też, że oczekuje gotowości ze strony partnerów i tego, że "Rosjanie nie będą się kryć".

Ukraina - Rosja. Rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie

Po wybuchu wojny koalicji amerykańsko-izraelskiej z Iranem pod koniec lutego rozmowy trójstronne z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji praktycznie zamarły. Kijów i Moskwa utrzymywały jednak oddzielne kontakty z administracją USA.

Tymczasem Unia Europejska coraz wyraźniej sygnalizuje chęć większego zaangażowania w proces pokojowy. W przyszłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych UE mają dyskutować naCyprze o potencjalnych kandydatach do roli negocjatora z Rosją.

Według medialnych doniesień była kanclerz Niemiec Angela Merkel odmówiła podjęcia się tej funkcji, apelując jednocześnie o bezpośrednie rozmowy europejskich liderów z Kremlem.

Media: Moskwa i Kijów nie wierzą już w mediacje USA

W tle deklaracji Zełenskiego pojawiają się jednak sceptyczne głosy dotyczące szans na szybki przełom. Według ustaleń "Financial Times" zarówno Rosja, jak i Ukraina coraz mniej wierzą w skuteczność amerykańskich mediacji.

Gazeta oceniła, że Kreml nadal liczy na zdobycie całego Donbasu, a rosyjskie dowództwo przekonuje Władimira Putina, iż może osiągnąć ten cel jeszcze przed jesienią.

Z kolei ukraińscy urzędnicy mają uważać, że Kijów nie musi już ulegać presji Waszyngtonu na szybkie porozumienie. "FT" podkreśla, że mimo spowolnienia rosyjskiej ofensywy Moskwa wciąż utrzymuje maksymalistyczne cele wojenne, a Putin nadal myśli o podporządkowaniu Ukrainy przynajmniej do linii Dniepru, włącznie z Odessą i Kijowem.

Źródło: Europejska Prawda, "Financial Times"





