Zełenski wskazuje na bierność wobec Putina. "Nie pozwolimy na podział"

- Nie pozwolimy na drugą próbę podziału Ukrainy przez Rosję. Znając ich, gdzie jest druga, tam jest i trzecia - oświadczył Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy nawiązał tym samym do ustępstw terytorialnych, których żąda Władimir Putin. Zełenski ocenił też, że brak ukarania rosyjskiego przywódcy za jego wcześniejsze działania - m.in. zajęcie Krymu - doprowadziło do pełnoskalowej wojny.

Wołodymyr Zełenski: Nie pozwolimy Rosji na drugą próbę podziału Ukrainy
Wołodymyr Zełenski: Nie pozwolimy Rosji na drugą próbę podziału Ukrainy

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski ostrzega przed planami Władimira Putina dotyczącymi legalizacji okupacji części Ukrainy i dąży do zakończenia wojny na własnych warunkach.
  • Prezydent Ukrainy zwraca uwagę na bierność wobec wcześniejszych agresywnych działań Rosji, co doprowadziło do obecnej sytuacji wojennej.
  • Trwają międzynarodowe konsultacje, także z udziałem Polski, dotyczące pokojowego rozwiązania konfliktu, a Ukraina odrzuca rosyjskie żądania terytorialne.
W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez Wołodymyra Zełenskiego, prezydent Ukrainy odniósł się do głównego tematu ostatnich dni, czyli spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

- Wszyscy dobrze widzą taktykę Putina: boi się sankcji i robi wszystko, aby ich uniknąć, chce zamienić przerwę w wojnie i zabijaniu na legalizację okupacji naszej ziemi - ocenił Zełenski, dodając przy tym, że rosyjski przywódca "chce po raz drugi terytorialnej zdobyczy".

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Nie pozwolimy Putinowi na drugą próbę podziału Ukrainy

Prezydent Ukrainy zaznaczył również, że Władimirowi Putinowi "pozwolono zająć Krym, co doprowadziło do okupacji obwodów donieckiego i ługańskiego". - Nie otrzymał kary za gromadzenie kontyngentu na naszych granicach, co zaskutkowało pełnoskalową wojną i okupacją kolejnych części Ukrainy - dodał.

Wołodymyr Zełenski wskazał na sobotnim nagraniu, że "teraz Putin chce, by mu wybaczono" zajęcie południa obwodu chersońskiego, Zaporoża, całego obwodu ługańskiego, donieckiego i Krymu.

    - Nie pozwolimy na tę drugą próbę podziału Ukrainy przez Rosję. Znając Rosję, gdzie jest druga, tam jest i trzecia - ocenił, podkreślając przy tym, że stanowisko Kijowa jest jasne.

    - Musimy zakończyć wojnę godnym pokojem, który będzie oparty na niezawodnej architekturze bezpieczeństwa. Nasi partnerzy są gotowi nam w tym pomóc - przekazał Zełenski.

    Ukraina - Rosja. Spotkanie ws. zakończenia wojny. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Polski

    W ocenie ukraińskiego prezydenta Władimir Putin "próbuje sprzedać zapobieganie śmierciom tak drogo, jak to możliwe". - Ważne, żeby to nikogo nie zmyliło - dodał.

    - Potrzebna jest nie przerwa w zabijaniu, ale prawdziwy, trwały pokój. Nie zawieszenie broni za jakiś czas, za kilka miesięcy, ale natychmiast. Prezydent Trump mi to powiedział i absolutnie to popieram - przekazał na nagraniu Wołodymyr Zełenski.

    Przywódca Ukrainy zaznaczył też, że jego kraj od kilku miesięcy popiera wszystkie propozycje prezydenta USA.

      Zełenski odniósł się także do sobotniego spotkania doradców ds. bezpieczeństwa, które miało miejsce w Wielkiej Brytanii, a głównym tematem było zakończenie wojny w Ukrainie. Jak podkreślił, "argumenty Kijowa zostały wysłuchane, a zagrożenia wzięte pod uwagę".

      W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Włoch, Finlandii, a także Polski. - Droga do pokoju dla Ukrainy powinna być ustalona wspólnie i z Ukrainą - dodał.

      Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

      Wcześniej "The Wall Street Journal" przekazał, że Europa i Kijów przygotowały kontrpropozcyję dla planu pokojowego Putina, który żąda ustępstw terytorialnych. Warunek ten odrzuca Ukraina i jej europejscy sojusznicy. Spotkanie w Wielkiej Brytanii, gdzie omówiono plan, odbyło się na tydzień przed spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

      Źródła: Ukraińska Prawda, Reuters, Interia

