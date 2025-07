Zełenski wskazuje na aktywa Rosji. Jasny apel do Zachodu

- Czas skonfiskować rosyjskie aktywa, a nie tylko je zamrozić. Skonfiskować i wykorzystać do służby pokojowi, a nie wojnie - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas konferencji w Helsinkach. Prezydent Ukrainy zaapelował do światowych przywódców, aby stanowczo zareagowali na ostatnie ataki Kremla na Kijów i pomogli doprowadzić do "zmiany reżimu".