W skrócie Zełenski twierdzi, że atak na Pokrowsk ma na celu pokazanie Trumpowi sukcesów Rosji.

Rosja naciska, aby Ukraina poddała Pokrowsk, ale ukraińskie wojska wciąż stawiają opór.

Zdobycie miasta ma niewielkie znaczenie militarne, lecz duże znaczenie propagandowe.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas spotkania z dziennikarzami w Kijowie Wołodymyr Zełenski przekonywał, iż Władimir Putin chce wykorzystać Pokrowsk do przekonania Donalda Trumpa, że Ukraina ponosi porażki w walce obronnej.

Podobne twierdzenie przedstawiały na swoich łamach również "New York Times" i "Wall Street Journal". Jak wskazywały, zajęcie miasta wzmocniłoby narrację Kremla o tym, że Rosja prze naprzód, a Ukraina powinna się poddać, jeśli nie chce, by sytuacja przybrała jeszcze gorszy obrót.

Zełenski poinformował też, że wróg gromadzi swoje wojska nieopodal Wołczańska w obwodzie charkowskim.

Rosja chce, by Ukraina porzuciła Pokrowsk. W mieście wciąż trwają walki

O tym, że ukraińskie wojska w Pokrowsku i Kupiańsku powinny złożyć broń, rosyjskie Ministerstwo Obrony pisało na swoich oficjalnych kanałach już w środę. Jak wskazywano w komunikacie propagandowym, dwie grupy szturmowe Rosjan niszczą ukraińską obronę okrążoną w kilku dzielnicach miasta.

Doniesieniom tym zaprzeczyły wkrótce później Siły Zbrojne Ukrainy. Sztab Generalny wydał oświadczenie, w którym wskazano, że trwa proces uniemożliwiania Rosjanom okopywania się na pozycjach w Pokrowsku, przy jednoczesnym zabezpieczaniu szlaków logistycznych.

Na początku tygodnia Wołodymyr Zełenski wskazywał, że choć obszar wokół Pokrowska pozostaje pod silną presją, 300 rosyjskich żołnierzy, którzy przebywają w mieście, nie osiągają znaczących sukcesów.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony odpierało te słowa, wskazując, że prezydent Ukrainy najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji, w jakiej znalazły się jego wojska.

Wojna w Ukrainie. Utrata Pokrowska bez większego znaczenia militarnego, ale ważna dla propagandy

Projekt analityczny DeepState donosił, że w ostatnich dniach rosyjskie wojska zdołały przejąć kontrolę nad południowo-zachodnimi obrzeżami Pokrowska. Walki z grupami żołnierzy wroga mają toczyć się w całym mieście.

Jeśli miasto zostanie opanowane przez Rosjan, stanie się największym podbitym przez armię agresora od czasu zajęcia Bachmutu w 2023 r. "New York Times" donosił jednak, że choć zwycięstwo wojska najeźdźczego może zostać wykorzystane w celach propagandowych, militarnie nie ma dużego znaczenia.

Podkreślono, że rosyjscy żołnierze ponoszą na miejscu ogromne straty. George Barros z waszyngtońskiego Instytutu Studiów nad Wojną wskazał, że kontynuowanie walk w mieście może być szansą na wykrwawienie wroga.

Źródło: Reuters

"Polityczny WF": Patriotyzm, polityka i race. Co pokazuje Marsz Niepodległości? INTERIA.PL