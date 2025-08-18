Podczas spotkania w białym Domu Wołodymyr Zełenski wręczył list Donaldowi Trumpowi.

Nawiązał tym gestem do pisma, który Melania Trump - żona prezydenta USA - przekazała za pośrednictwem swojego męża przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi.

- Bardzo dziękuję za to zaproszenie i za pana wysiłki, żeby zatrzymać tę wojnę. Dziękuję również pańskiej żonie, pierwszej damie, która wysłała list Putinowi o śmierci naszych dzieci - mówi Wołodymyr Zełenski.

Pierwsza dama USA wezwała w liście do ochrony dzieci i "stworzenia świata pełnego godności dla wszystkich". Trump osobiście wręczył list Putinowi podczas piątkowego spotkania na Alasce.

O pismo pierwszej damy do przywódcy Rosji dopytywali również dziennikarze.

- Ona kocha dzieci. Bardzo ją boli, jak coś takiego się dzieje. To też dotyczy innych wojen. Chciałaby, żeby to się skończyło. Mówi to z wielkim smutkiem, bo masa ludzi tam ginie - mówił Donald Trump o swojej małżonce i jej postawie wobec wojny.

Spotkanie Zełenski - Trump. Europejscy liderzy przylecieli do Waszyngtonu

Po godz. 19:15 polskiego czasu zaczęło się spotkanie Zełenskiego i Trumpa w Gabinecie Owalnym.

W skład amerykańskiej delegacji weszli także wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz wysłannicy Keith Kellogg i Steve Witkoff.

Z kolei ukraiński prezydent pojawił się w Białym Domu w asyście szefa swojego gabinetu Andrija Jermaka i ministra obrony Rustema Umierowa.

Po godz. 20:00 Donald Trump ma oficjalnie przywitać europejskich przywódców, m.in. prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Friedricha Merza oraz premiera Wielkiej Brytani Keira Starmera. Wspólne rozmowy odbędą się natomiast niecałą godzinę później. Przywódcy dotarli do Białego Domu nieco wcześniej.

Władysław Teofil Bartoszewski w "Graffiti": Do Waszyngtonu zaprasza prezydent Trump Polsat News Polsat News