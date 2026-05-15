W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że według ukraińskiego wywiadu Rosja namawia Białoruś do operacji wojskowej przeciw Litwie lub Łotwie, albo na południu przeciw Ukrainie.

Prezydent Ukrainy przekazał, że szczegóły rozmów Białorusi z Rosją są znane dzięki ukraińskim służbom wywiadowczym.

Zełenski polecił siłom ukraińskim wzmocnienie obrony w odpowiednich kierunkach i przygotowanie planu reakcji na potencjalny atak.

Wołodymyr Zełenski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że ukraiński wywiad dotarł do szczegółów rozmów pomiędzy Białorusią a Rosją. Według prezydenta Ukrainy Moskwa przeprowadza "próby coraz większego wciągnięcia Białorusi w wojnę przeciwko Ukrainie", ale też zachęca Mińsk do ataku na NATO.

Zełenski ostrzega Litwę i Łotwę. "Atak z terytorium Białorusi"

Według informacji przekazanych przez Zełenskiego, Kreml zachęca Alaksandra Łukaszenkę do realizacji jednego z dwóch scenariuszy - ataku na południe, przeciwko Ukrainie, lub na północ. W drugim wariancie operacja miałaby zostać wymierzona przeciwko Litwie lub Łotwie.

"W szczególności Rosja rozważa plany operacji na południe i na północ od terytorium Białorusi - albo przeciwko kierunkowi Czernihów-Kijów w Ukrainie, albo przeciwko jednemu z krajów NATO - właśnie z terytorium Białorusi" - ogłosił Zełenski.

Rosja i Białoruś połączą siły? Ukraiński wywiad dotarł do rozmów

W odpowiedzi Zełenski zapowiedział gotowość do obrony na wypadek, gdyby Alaksandr Łukaszenka uległ namowom Władimira Putina.

"Ukraina bez wątpienia będzie bronić siebie i swoich obywateli, jeśli Alaksandr Łukaszenka popełni błąd i zdecyduje się poprzeć również ten rosyjski zamiar" - przekazał prezydent Ukrainy.

"Poleciłem naszym Siłom Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy wzmocnienie odpowiedniego kierunku i przedstawienie planu naszej reakcji, który zostanie rozpatrzony i zatwierdzony w Sztabie" - poinformował Zełenski.

Choć w lutym 2022 r. wojska Białorusi nie brały udziału w napaści na Ukrainę, to Łukaszenka zezwolił rosyjskim wojskom na atak z północy w kierunku Kijowa. Mimo takiego wsparcia ze strony Mińska Rosjanie nie zdołali przełamać ukraińskiej obrony i nie byli w stanie zdobyć stolicy, co pogrzebało plany podbicia kraju.

