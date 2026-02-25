W skrócie W czwartek odbędą się rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Ukrainy dotyczące m.in. powojennej odbudowy Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że omówione zostaną przygotowania do trójstronnego spotkania z udziałem Rosji, które może odbyć się w marcu.

Kijów liczy na pozytywny wynik rozmów o wymianie jeńców wojennych z Rosją, czwartek spotkanie zaplanowano w Genewie.

Informację o kolejnym spotkaniu delegacji Ukrainy z delegacją Stanów Zjednoczonych przekazał w środę sam Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, rozmowy odbędą się w czwartek i będą dotyczyć m.in. powojennej odbudowy Ukrainy.

Kolejne rozmowy delegacji USA i Ukrainy. Zełenski poinformował o terminie

W rozmowie z dziennikarzami za pośrednictwem aplikacji WhatsApp, prezydent Ukrainy przekazał, że zespoły omówią też "przygotowania do trójstronnego spotkania, w którym weźmie udział także Rosja".

Jednocześnie Wołodymyr Zełenski dodał, że Kijów ma nadzieję, iż takie spotkanie, z udziałem przedstawicieli strony rosyjskiej, odbędzie się na początku marca.

W kolejnej turze rozmów ukraińską delegację reprezentować będzie Rustem Umierow, z kolei stronę amerykańską - tak jak podczas poprzednich spotkań - specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Zełenski dodał, że polecił Umierowowi, aby omówił szczegóły kolejnej wymiany jeńców wojennych z Rosją. - Bardzo liczymy na pozytywny wynik - podkreślił. Czwartkowe spotkanie ma odbyć się w Genewie.

Wojna w Ukrainie. Trump chce zakończyć konflikt, ruch USA w ONZ może tego nie okazywać

We wtorek przypadała czwarta rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W jednym z wywiadów Wołodymyr Zełenski został zapytany, czy jego zdaniem Donald Trump wywiera wystarczającą presję na Władimira Putina. Prezydent Ukrainy zaprzeczył.

Ponadto Zełenski podkreślił też, że Stany Zjednoczone są zbyt duże i zbyt ważne, by odwrócić się od wojny. Źródła Bloomberga przekazały, że prezydent USA wyznaczył nowy koniec wojny w Ukrainie na 4 lipca - wtedy też przypada 250. rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych. Postawa Kremla nie wskazuje jednak na to, aby wtedy miały zakończyć się działania wojenne.

Tymczasem zgromadzenie ONZ przyjęło we wtorek rezolucję popierającą sprawiedliwy pokój w Ukrainie, dokument ten ma znaczenie polityczne, a nie prawne. Wśród państw, które wstrzymały się od głosu były USA.

Na ruch Stanów Zjednoczonych zareagował były specjalny wysłannik Trumpa ds. Ukrainy, generał Keith Kellogg. "W głosowaniu nad trwałym pokojem w Ukrainie wstrzymaliśmy się od głosu. Kto by pomyślał. Federacja Rosyjska była przeciwna tej deklaracji. Czy cztery lata wojny to za mało?" - pytał.

Źródła: Reuters, AFP, Interia

