Według informacji ukraińskiego wywiadu ujawnionych przez prezydenta Zełenskiego Rosjanie planują kolejną falę masowych nalotów na Ukrainę i bombardowań. Prezydent w nagraniu skierowanym do rodaków zapewnił, że robi wszystko, by przygotować obronę na uderzenie.

- Rozmawiamy szczerze z partnerami o rakietach dla obrony przeciwlotniczej, o systemach, które są nam niezbędne. Dostawy są niewystarczające - powiedział Zełenski.

- Staramy się przyśpieszyć działania i ważne, żeby partnerzy nas wysłuchali - dodał prezydent Ukrainy.

Zełenski ujawnił informacje wywiadu. "Aby świat nie milczał"

Rozmowy w sprawie dostaw, dzięki którym Ukraina będzie w stanie obronić się przed kolejną falę ataków, ma prowadzić Ministerstwo Obrony, jednak Zełenski zwrócił uwagę także na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które przygotowuje kraj na nowe masowe uderzenia, uruchamiając nowe tzw. Punkty Niezłomności.

Punkty Niezłomności to miejsca, w których mogą schronić się mieszkańcy dotknięci skutkami ataków na infrastrukturę krytyczną. Gdy w ich mieszkaniach lub domach zabraknie ciepła lub prądu, rząd zapewnia Ukraińcom w Punktach Niezłomności możliwość ogrzania się, naładowania telefonu, skorzystania z internetu, ciepłej wody czy apteczek.

- Proszę, zwracaj uwagę na ostrzeżenia. Pomóż tym, którzy są blisko ciebie, są sami i potrzebują twojego wsparcia - zaapelował Zełenski do rodaków.

- Kluczowe jest to, żeby świat nie milczał w tej sprawie. Wojny nie kończą się bez presji. I właśnie dlatego, że presja jest niewystarczająca, Rosjanie robią to wszystko. Musimy to zmienić - powiedział Zełenski.

