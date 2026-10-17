Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zełenski traci nadzieję, mówi bez złudzeń. "Ta decyzja to dopiero początek"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że ustępstwa Donalda Trumpa wobec Rosji będą postępować. - Porozumienie w sprawie diesla to pierwszy krok - ocenił ukraiński lider w rozmowie z dziennikarzami. Krok przywódcy USA nazwał "błędnym". Wyznał również, że jego zdaniem Kreml postara się, by Białoruś została wciągnięta w otwartą wojnę.

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Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w garniturach na tle płonącej lub zadymionej scenerii, zdjęcie ilustracyjne
Prezydenci: Ukrainy - Wołodymyr Zełenski i USA - Donald Trump. Kolaż ilustracyjnyDANYLO ANTONIUK / NURPHOTO / NURPHOTO, NICOLAS TUCAT, JIM WATSONAFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski uznał, że ustępstwa Donalda Trumpa wobec Rosji będą się nasilać, a umowa dotycząca diesla to początek kolejnych działań.
  • Prezydent Ukrainy skrytykował decyzję o zniesieniu sankcji na rosyjskie paliwo, uznając ją za niekorzystną dla zakończenia wojny, lecz korzystną dla Rosji.
  • Zełenski wyraził obawy, że Rosja przygotowuje się do wzmożonych ataków na Ukrainę i może dążyć do wciągnięcia Białorusi w otwarty konflikt zbrojny.
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- Będą kontynuować łagodzenie sankcji. Myślę, że umowa w sprawie oleju napędowego i ruch dotyczący ustawy Lindseya Grahama to nie koniec, to dopiero początek. Niestety - powiedział w rozmowie z mediami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W piątek prezydent USA Donald Trump poinformował, że nie zastosuje niektórych sankcji wobec Rosji wynikających z tzw. ustawy Lindseya Grahama. Jak stwierdził, decyzja została podjęta z uwagi na interes Stanów Zjednoczonych.

Tydzień wcześniej amerykański przywódca ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem ws. eksportu rosyjskiej ropy. Według ujawnionych przez niego szczegółów Rosja ma dostarczyć na amerykański i światowy rynek kilkaset tysięcy ton oleju napędowego. Departament Skarbu USA zawiesił sankcje na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 roku.

Wojna w Ukrainie. Zełenski krytyczny wobec Trumpa. "Błędna decyzja"

- Liczymy jednak na to, że prezydent USA zrobi wszystko, aby Putin powstrzymał zabijanie ludzi, ataki na naszą infrastrukturę energetyczną i zakończył tę wojnę. Nie da się osiągnąć tego poprzez ograniczenie Ukrainie możliwości odpowiadania na działania Rosji, która zabija naszych ludzi. A zniesienie sankcji tym bardziej tego nie zapewni - mówił Zełenski.

Przyjęta we wrześniu tzw. ustawa Lindseya Grahama - nazwana na cześć jednego z najbardziej konsekwentnych republikańskich zwolenników Ukrainy - dawała Trumpowi możliwość m.in. nałożenia ceł do 500 proc. na towary z Rosji i wymierzenia sankcji wobec krajów importujących rosyjską ropę. Pozostawiała mu jednak duży margines decyzji.

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Graham przed śmiercią, wraz z demokratycznym senatorem Richardem Blumenthalem, pracował nad wprowadzeniem szerokiego pakietu sankcji wobec Rosji. Zmarł nagle w lipcu bieżącego roku.

- Wszyscy mieliśmy wielki szacunek dla Lindseya. Poświęcił swoje życie Ameryce - podkreślił Wołodymyr Zełenski. - Jest nam ciężko bez niego, powiem szczerze. Chcę podziękować zarówno demokratom, jak i republikanom, którzy poparli jego ustawę. To było wielkie zwycięstwo: to prawdziwe poparcie dwupartyjne - mówił.

- A teraz decyzja o cofnięciu wszystkiego, zablokowaniu wszystkiego, wydaje mi się błędna. I zdecydowanie pomaga to tylko Rosjanom. To tylko podsyca ich zadowolenie i ich pragnienie dalszego zabijania ludzi. To z pewnością nie zatrzymuje wojny - dodał prezydent Ukrainy.

Ukraina obawia się ruchów Rosji. Uwaga skupiona na Białorusi

Zdaniem Zełenskiego Rosja może wykorzystać obecną sytuację, aby śmielej uderzać w Ukrainę. Wcześniej prezydent wielokrotnie zwracał uwagę, że zyski ze sprzedaży rosyjskiego paliwa są w znacznej mierze wykorzystywane do finansowania wojny.

- Czy istnieje zagrożenie uderzeniami i wzrostem ataków na zachodnią część naszego kraju? Zdecydowanie. Czy Rosja przygotowuje się do tego? Tak sądzę - zaznaczył Zełenski.

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Prezydent ujawnił też, że na Białorusi powstają stacje przekaźnikowe, aby rosyjskie drony mogły bez zakłóceń przelatywać nad terytorium sojusznika, nasilając ataki na Ukrainę.

- Ale to im (Rosjanom - red.) nie wystarcza. Potrzebują wsparcia Łukaszenki, aby rozmieścić inne typy broni na terytorium Białorusi, w tym rakiety balistyczne - wyjaśniał.

- Jestem pewien, że Putin ma takie zamiary. Ale oznaczałoby to bezpośrednie wciągnięcie Białorusi w tę wojnę. Bezpośrednio. I moim zdaniem byłoby to bardzo niebezpieczne. Z pewnością także dla Białorusi. Daj Boże, oby nie dali się w to wciągnąć - podsumował ukraiński przywódca.

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Źródła: RCB-Ukraina, Suspilne

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