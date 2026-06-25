W skrócie Wołodymyr Zełenski zatwierdził 40-dniową operację mającą wywrzeć wpływ na Rosję, by ta zakończyła wojnę.

Ukraińskie służby potwierdziły ataki dronami na rosyjskie obiekty paliwowe, w tym w Kraju Krasnodarskim i w Ufie.

W czwartek wieczorem w Kijowie doszło do rosyjskiego ataku rakietowego.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po konsultacjach z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w sprawie ataków na rosyjskie cele oświadczył, że zatwierdził "40-dniową operację", która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny.

Nowa "operacja wpływu" Ukrainy. Szykują uderzenie na Rosję

"Zatwierdziłem 40-dniową operację służb mającą na celu wywarcie wpływu na państwo agresora, aby wywrzeć presję na zakończenie wojny" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

"SBU już od kilku miesięcy osiąga najwyższą skuteczność w obronie ukraińskich pozycji na froncie dzięki wykorzystaniu dronów różnego typu" - dodał prezydent.

Zełenski zaznaczył, że rozmawiał z szefem SBU gen. Jewhenijem Chmarą o kontynuacji działań na "długim i średnim dystansie". Zełenski zaznaczył, że w niszczeniu "personelu i sprzętu okupanta" przoduje Centrum Operacji Specjalnych SBU "Alfa".

Chmara kierował wcześniej tą jednostką, a od stycznia pełni obowiązki szefa całej SBU.

Ukraina atakuje obiekty naftowe Rosji

Wcześniej w czwartek Zełenki informował, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w odległym o około 300 km od linii frontu rosyjskim Kraju Krasnodarskim i dwie rafinerie w Ufie, oddalonej od bezpośredniej strefy walk o około 1500 km. SBU potwierdziła, że ukraińskie drony uderzyły w kluczowe zakłady rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego.

Agencja Reutera przypomina, że Ukraina od miesięcy przeprowadza ataki średniego i dalekiego zasięgu na cele w Rosji lub na terytoriach kontrolowanych przez Kreml, skupiając się głównie na przemyśle naftowym.

Rosja zaatakowała Kijów. W stolicy Ukrainy słychać było eksplozje

Tymczasem w czwartkowy wieczór w Kijowie słychać było wybuchy. Siły Powietrzne ostrzegły mieszkańców przed rosyjskim atakiem z zastosowaniem pocisków balistycznych. Media doniosły także o eksplozjach w obwodzie kijowskim.

Według władz stolicy ukraińskie jednostki obrony powietrznej odparły atak, a szczątki rakiet spadły co najmniej w jednym rejonie miasta. Świadek, na którego powołuje się agencja Reutera, widział zestrzelenie co najmniej jednego rosyjskiego pocisku.

"Wybuchy w stolicy. Działają siły obrony powietrznej. Pozostawajcie w schronach" - apelował mer Kijowa Witalij Kliczko.

Następnie przekazał, że w dzielnicy Darnickiej na ziemię spadły odłamki rakiety, doprowadzając do pożaru. "Służby ratunkowe udają się na miejsce" - napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.

Tymur Tkaczenko, szef stołecznej administracji wojskowej, napisał na Telegramie, że obrona przeciwlotnicza "pracowała nad wrogimi pociskami".

Zełenski ostrzegał w zeszłym tygodniu przed zbliżającymi się dużymi atakami na Kijów i inne ukraińskie miasta.





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