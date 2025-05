Jak podkreśliły media, było to pierwsze spotkanie Zełenskiego z Vance'em od czasu kłótni, do której doszło między liderami w lutym w Białym Domu.

Do wspomnianej kłótni doszło pod koniec lutego bieżącego roku, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

W trakcie spotkania z dziennikarzami Zełenski i Trump zaczęli dyskutować o wojnie w Ukrainie. W pewnym momencie do rozmowy włączył się wiceprezydent USA J.D. Vance. - Uważam, że to niegrzeczne, że przychodzisz do Gabinetu Owalnego i próbujesz toczyć spór - zwracał się do prezydenta Ukrainy Vance.