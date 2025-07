"Mówiliśmy o drodze do pokoju i o tym, co możemy zrobić razem, by go przybliżyć" - napisał prezydent Ukrainy. Polityk wymienił działania takie jak "wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy, wspólna produkcja uzbrojenia oraz zakupy sprzętu obronnego razem z Europą".