Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zełenski snuje ponurą wizję. Powiedział, co się stanie, gdy Rosja wygra

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Nawet 20 milionów ukraińskich uchodźców może zalać Europę, jeśli Rosja osiągnie sukces w wojnie - przekonywał Wołodymyr Zełenski. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) wskazuje, że część z nich może wyjechać już tej zimy w związku z trudną sytuacją energetyczną kraju po rosyjskich atakach.

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Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr ZełenskiNICOLAS TUCAT / POOL / DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU AGENCY AFP

W skrócie

  • Według Wołodymyra Zełenskiego, jeśli Rosja odniesie zwycięstwo w wojnie, nawet 20 milionów Ukraińców może opuścić kraj i skierować się do państw europejskich.
  • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ostrzega, że zbliżająca się zima i problemy z energią mogą skłonić część mieszkańców Ukrainy do emigracji już w najbliższych miesiącach.
  • W państwach europejskich, takich jak Polska, Niemcy czy Czechy, mieszka obecnie około sześć milionów uchodźców z Ukrainy, a cztery miliony mają status tymczasowej ochrony.
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- Rosja nas zabija - mówił w piątek Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami podczas szczytu przywódców Unii Europejskiej w Brukseli.

Prezydent Ukrainy wskazywał, że agresor "nie chce się zatrzymać", a jego działania doprowadzają do tego, że obywatele są "wypychani" ze swojego własnego kraju.

Wojna w Ukrainie. Zełenski ostrzega przed masową emigracją

Wołodymyr Zełenski mówił, że rosyjski ostrzał doprowadza do sytuacji, w której Ukraińcy poszukując schronienia decydują się na opuszczenie państwa i wyjazd za granicę. Zasugerował też, że Kreml nie wykazuje żadnych chęci do zakończenia działań wojennych.

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Przywódca ostrzegł też, że w przypadku gdyby Moskwa ostatecznie postawiła na swoim i wygrała wojnę w Ukrainie, nastąpi kolejny masowy napływ uchodźców do państw europejskich.

Jak wskazywał, kraj opuścić mogłoby wówczas nawet do 20 milionów Ukraińców.

Widmo nadchodzącej zimy niepokoi Ukraińców. Część wyjedzie?

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) ostrzega, że w związku ze spadkiem temperatur i brakiem zapewnienia stałego dostępu do energii w Ukrainie, mieszkańcy będą się mierzyć tej zimy z trudnościami w kwestiach ogrzewania, elektryczności oraz dostępu do bieżącej wody.

Zastępca szefa misji IOM w Ukrainie Dejan Keserović wskazywał, że "nadchodzące miesiące mogą być dla wielu Ukraińców najtrudniejsze od początku pełnoskalowej wojny".

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Według danych organizacji obywatele, którzy zdecydowali się powrócić do swoich domów w ciągu ostatnich trzech miesięcy, deklarują najczęściej, że zamierzają wyjechać ponownie.

Keserović wskazuje, że w przypadku, gdyby sytuacja uległa pogorszeniu, kraje europejskie muszą przygotować się na przybycie większej liczby uchodźców.

Wojna w Ukrainie. Sześć milionów uchodźców w Europie

Według danych IOM, kraje europejskie takie jak Polska, Niemcy, czy Czechy, stanowią obecnie miejsca zamieszkania ok. sześciu milionów ukraińskich uchodźców. Eurostat wskazuje, że cztery miliony z nich objęte są tymczasową ochroną.

Od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji prawie 3,6 miliona obywateli Ukrainy zostało wewnętrznie przesiedlonych w związku ze zniszczeniem ich domostw lub niebezpieczeństwem ataku okupanta.

Źródło: Politico, Unian

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