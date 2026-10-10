W skrócie Wołodymyr Zełenski wyraził krytykę wobec porozumienia USA i Rosji dotyczącego sprzedaży oleju napędowego, określając je jako przejaw słabości.

Prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość do wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie, jeżeli Rosja zakończy niszczenie ukraińskich obiektów energetycznych.

Władimir Putin stwierdził, że umowa wpłynie pozytywnie na globalną gospodarkę i podczas rozmowy z Donaldem Trumpem wykluczył powrót do negocjacji z Ukrainą.

Putin w rozmowie z Trumpem wykluczył możliwość powrotu do negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy.

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W piątek Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia z Władimirem Putinem, na mocy którego w październiku Rosja wprowadzi na globalny rynek 300 tys. ton oleju napędowego. W październiku dostawy mają wzrosnąć do 500 tys. ton, a później do miliona.

Amerykańsko-rosyjską umowę krytycznie skomentował Wołdymyr Zełenski. "Każde złagodzenie sankcji wobec Rosji bez jasnej i trwałej umowy o deeskalacji to oczywista słabość. To gra na rosyjską korzyść" - skomentował prezydent Ukrainy.

Wołdymyr Zełenski skomentował porozumienie USA z Rosją. "To oczywista słabość"

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że "pokój nigdy nie przychodzi przez słabość", a poprzednie ustępstwa wobec Rosji (m.in. zdjęcie sankcji z oligarchów) doprowadziły wyłącznie do eskalacji. Jednocześnie ukraiński prezydent wyraził gotowość do wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie, jeśli Moskwa przestanie niszczyć ukraińskie obiekty energetyczne.

"(Putin - red.) polega na próbach zawierania tajnych układów, by zapewnić Rosji jakąś formę ulgi w presji, aby zyskać więcej czasu i więcej okazji do prowadzenia wojny" - przekazał Zełenski.

"Prezenty dla Putina nie przyniosą pokoju ani żadnego pożytku cywilizowanemu światu. Rosja 'odwdzięczy się' za diesel dalszym terrorem i podstępem" - przekazał ukraiński prezydent, dodając, że "pozwolenie Rosji na sprzedaż produktów naftowych to inwestycja w wojnę".

Prezydent Ukrainy zakończył swoje oświadczenie wyrażeniem oczekiwania, że Stany Zjednoczone przeprowadzą z Rosją rozmowę "decydującą, a nie słabą".

Putin w rozmowie z Trumpem wykluczył wznowienie negocjacji z Ukrainą

Oświadczenie w sprawie amerykańsko-rosyjskiego porozumienia wydał także Kreml. Władimir Putin stwierdził, że Rosja jest gotowa na pełne wznowienie dostaw ropy i produktów ropopochodnych na rynek USA i globalny. "Jestem przekonany, że będzie to miało pozytywny wpływ na całą gospodarkę światową" - ocenił Putin.

"Wiele uwagi poświęcono perspektywom rozwiązania kryzysu ukraińskiego; poruszono również kwestię sytuacji wokół Iranu oraz różne aspekty stosunków dwustronnych" - przekazała kancelaria rosyjskiego przywódcy.

Rosyjski dyplomata Jurij Uszakow przekazał, że Putin podczas rozmowy z Trumpem wykluczył możliwość powrotu do negocjacji z Ukrainą. Uzasadnieniem dla Kremla mają być ukraińskie ataki dronowe podczas wrześniowych wyborów do Dumy.



