W skrócie
- Wołodymyr Zełenski wyraził krytykę wobec porozumienia USA i Rosji dotyczącego sprzedaży oleju napędowego, określając je jako przejaw słabości.
- Prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość do wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie, jeżeli Rosja zakończy niszczenie ukraińskich obiektów energetycznych.
- Władimir Putin stwierdził, że umowa wpłynie pozytywnie na globalną gospodarkę i podczas rozmowy z Donaldem Trumpem wykluczył powrót do negocjacji z Ukrainą.
- Putin w rozmowie z Trumpem wykluczył możliwość powrotu do negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy.
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W piątek Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia z Władimirem Putinem, na mocy którego w październiku Rosja wprowadzi na globalny rynek 300 tys. ton oleju napędowego. W październiku dostawy mają wzrosnąć do 500 tys. ton, a później do miliona.
Amerykańsko-rosyjską umowę krytycznie skomentował Wołdymyr Zełenski. "Każde złagodzenie sankcji wobec Rosji bez jasnej i trwałej umowy o deeskalacji to oczywista słabość. To gra na rosyjską korzyść" - skomentował prezydent Ukrainy.
Wołdymyr Zełenski skomentował porozumienie USA z Rosją. "To oczywista słabość"
Wołodymyr Zełenski stwierdził, że "pokój nigdy nie przychodzi przez słabość", a poprzednie ustępstwa wobec Rosji (m.in. zdjęcie sankcji z oligarchów) doprowadziły wyłącznie do eskalacji. Jednocześnie ukraiński prezydent wyraził gotowość do wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie, jeśli Moskwa przestanie niszczyć ukraińskie obiekty energetyczne.
"(Putin - red.) polega na próbach zawierania tajnych układów, by zapewnić Rosji jakąś formę ulgi w presji, aby zyskać więcej czasu i więcej okazji do prowadzenia wojny" - przekazał Zełenski.
"Prezenty dla Putina nie przyniosą pokoju ani żadnego pożytku cywilizowanemu światu. Rosja 'odwdzięczy się' za diesel dalszym terrorem i podstępem" - przekazał ukraiński prezydent, dodając, że "pozwolenie Rosji na sprzedaż produktów naftowych to inwestycja w wojnę".
Prezydent Ukrainy zakończył swoje oświadczenie wyrażeniem oczekiwania, że Stany Zjednoczone przeprowadzą z Rosją rozmowę "decydującą, a nie słabą".
Putin w rozmowie z Trumpem wykluczył wznowienie negocjacji z Ukrainą
Oświadczenie w sprawie amerykańsko-rosyjskiego porozumienia wydał także Kreml. Władimir Putin stwierdził, że Rosja jest gotowa na pełne wznowienie dostaw ropy i produktów ropopochodnych na rynek USA i globalny. "Jestem przekonany, że będzie to miało pozytywny wpływ na całą gospodarkę światową" - ocenił Putin.
"Wiele uwagi poświęcono perspektywom rozwiązania kryzysu ukraińskiego; poruszono również kwestię sytuacji wokół Iranu oraz różne aspekty stosunków dwustronnych" - przekazała kancelaria rosyjskiego przywódcy.
Rosyjski dyplomata Jurij Uszakow przekazał, że Putin podczas rozmowy z Trumpem wykluczył możliwość powrotu do negocjacji z Ukrainą. Uzasadnieniem dla Kremla mają być ukraińskie ataki dronowe podczas wrześniowych wyborów do Dumy.