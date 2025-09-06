- (Putin - red.) może przyjechać do Kijowa - powiedział Zełenski w wywiadzie wyemitowanym w sobotę w stacji ABC.

Jednocześnie ukraiński prezydent ponownie wykluczył swój przyjazd do Moskwy. Jak wyjaśnił, jest to niemożliwe, gdyż jego kraj jest nadal atakowany przez Rosję, a Putin, sugerując Moskwę jako miejsce spotkania, jedynie gra na zwłokę.

- Nie mogę pojechać do Moskwy, gdy mój kraj jest każdego dnia atakowany pociskami. Nie mogę pojechać do stolicy tego terrorysty - zaznaczył w rozmowie z ABC Zełenski.

Ukraiński prezydent oskarżył przy tym Putina o "pogrywanie" ze Stanami Zjednoczonymi.

Zełenski wielokrotnie wzywał do zorganizowania spotkania z rosyjskim przywódcą w celu negocjacji zawieszenia broni w Ukrainie. Według źródeł ukraińskich co najmniej siedem krajów zaproponowało zorganizowanie takiego szczytu na swoim terytorium, wśród nich Turcja i kraje Zatoki Perskiej.

Wojna w Ukrainie. Putin zaprasza Zełenskiego do Moskwy

Putin powiedział w środę, że może spotkać się z Zełenskim w Moskwie, jeśli spotkanie "zostanie przygotowane", jednocześnie wyrażając wątpliwość, czy byłby w tym sens. - Niech Zełenski przyjedzie do Moskwy, wtedy spotkam się z nim. Jeśli spotkanie będzie przygotowane, jestem gotowy spotkać się z Zełenskim, nigdy nie wykluczałem takiej możliwości. Ale czy jest w tym sens? Zobaczymy - stwierdził Putin.

Rosyjskie MSW wcześniej wpisało prezydenta Ukrainy na listę osób poszukiwanych. Później Zełenski miał zostać jednak usunięty z listy ściganych przestępców. Mimo to rosyjska armia próbuje zabić ukraińskiego prezydenta od początku wojny.

