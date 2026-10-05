W skrócie Prezydent Ukrainy poinformował o rozmowie telefonicznej z premierem Polski Donaldem Tuskiem, w której podkreślił wdzięczność za otrzymywaną pomoc.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że temat rozmowy dotyczył m.in. przygotowań do spotkania Ukrainy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Rosja przygotowuje się do kolejnych ataków powietrznych na infrastrukturę krytyczną Ukrainy w nadchodzących miesiącach.

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Wołodymyr Zełenski napisał na platformie X, że podziękował premierowi Polski Donaldowi Tuskowi za "solidarność i wsparcie" ze strony naszego kraju.

Szef polskiego rządu został poinformowany przez prezydenta Ukrainy o "przygotowaniach do ewentualnych spotkań w formacie trójstronnym na szczeblu technicznym z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji".

"Z naszej strony nie ma żadnych przeszkód, ale istotne jest, aby strona amerykańska również poczyniła stosowne przygotowania i upewniła się co do gotowości Rosji" - napisał Zełenski.

Rozmowa telefoniczna Tuska i Zełenskiego. O czym dyskutowali?

Polityk przedyskutował też z premierem Tuskiem kwestię przygotowania ukraińskiej sieci energetycznej do zimy. Omówione zostały także "inne istotne sprawy" - zapewnił Zełenski.

Ukraiński prezydent wskazał przy tym, że "nie wszystko można szczegółowo omówić przez telefon". "Dlatego umówiliśmy się na osobiste spotkanie w najbliższym czasie" - dodał.

Prezydent Ukrainy nie zdradził, kiedy dokładnie spotka się z szefem polskiego rządu. Do tej pory odrębnego komunikatu nie wydał premier Tusk.

"Wybiera eskalację zamiast pokoju". Zełenski wprost o działaniach Rosji

Zełenski napisał, że "jest wdzięczny Donaldowi Tuskowi i Polsce za okazywane wsparcie" oraz za to, że nasz kraj zapewnia Ukrainie niezbędną pomoc "w tak trudnym czasie".

Dodał przy tym, że Rosja "każdego dnia wybiera eskalację zamiast pokoju". "Tylko dzięki zjednoczonym siłom wszystkich państw w Europie możemy powstrzymać Rosję i nie dopuścić do dalszej eskalacji tej chorej wojny" - dodał.

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, co oznacza, że od tego momentu minęły już ponad cztery lata. Obecnie pogrążony wojną kraj przygotowuje się do nadchodzącej zimy.

Zdaniem eksperta wojskowego Olega Żdanowa Rosja ma już gotowy, szczegółowy plan ataków powietrznych na najbliższe miesiące. Podobnie jak w poprzednich latach, celem staną się obiekty infrastruktury krytycznej - m.in. elektrownie i systemy ciepłownicze. Rosyjskie wojska mogą także podjąć próbę całkowitego odcięcia cywilów od dostaw wody - ostrzegł w komentarzu dla portalu TSN.ua.



