Zełenski rozmawiał z Trumpem. Prezydent Ukrainy wyjawia pierwsze szczegóły
"Omówiliśmy możliwość wzmocnienia naszej obrony powietrznej, a także konkretne ustalenia, nad którymi pracujemy" - wyjawił po rozmowie z prezydentem USA Wołodymyr Zełenski. - Są dobre opcje i solidne pomysły - podkreślił przywódca Ukrainy. Do sojuszników zwrócił się także z apelem.
Do rozmowy przywódców USA i Ukrainy doszło dzień po masowych atakach Rosji, które Moskwa wymierzyła w obiekty infrastruktury krytycznej, w szczególności elementy systemu energetycznego.
W ciemności po nocy z czwartku na piątek pogrążyła się m.in. część Kijowa.
Zełenski po rozmowie zabrał głos w swoich mediach społecznościowych. Konwersację z Donaldem Trumpem nazwał "pozytywną i produktywną".
Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem. Nowe informacje
"Omówiliśmy możliwość wzmocnienia naszej obrony powietrznej, a także konkretne ustalenia, nad którymi pracujemy, by je sfinalizować" - opisał ukraiński lider.
"Są dobre opcje i solidne pomysły, jak nas naprawdę wzmocnić" - napisał w serwisie X Zełenski.
Zełenski pogratulował Donaldowi Trumpowi także doprowadzenia do porozumienia pomiędzy Izraelem i Hamasem. Nazwał wypracowanie porozumienia "niezwykłym osiągnięciem".
Zełenski: Z pewnością można powstrzymać również inne wojny
"Jeśli można powstrzymać wojnę w jednym regionie, to z pewnością można powstrzymać również inne wojny - w tym wojnę z Rosją" - ocenił Zełenski.
Prezydent Ukrainy - jak wskazał - poinformował Trumpa o atakach Rosji na system energetyczny kraju i docenił gotowość USA do udzielenia Kijowowi wsparcia.
"Strona rosyjska musi być gotowa do podjęcia prawdziwej dyplomacji. Można to osiągnąć siłą, dziękuję, panie prezydencie" - zwrócił się na koniec do Donalda Trumpa Zełenski.
Źródła: Reuters, Interia