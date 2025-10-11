Zełenski rozmawiał z Trumpem. Prezydent Ukrainy wyjawia pierwsze szczegóły

Do rozmowy przywódców USA i Ukrainy doszło dzień po masowych atakach Rosji, które Moskwa wymierzyła w obiekty infrastruktury krytycznej, w szczególności elementy systemu energetycznego.

W ciemności po nocy z czwartku na piątek pogrążyła się m.in. część Kijowa.

Zełenski po rozmowie zabrał głos w swoich mediach społecznościowych. Konwersację z Donaldem Trumpem nazwał "pozytywną i produktywną".

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem. Nowe informacje

"Omówiliśmy możliwość wzmocnienia naszej obrony powietrznej, a także konkretne ustalenia, nad którymi pracujemy, by je sfinalizować" - opisał ukraiński lider.

"Są dobre opcje i solidne pomysły, jak nas naprawdę wzmocnić" - napisał w serwisie X Zełenski.

Zełenski pogratulował Donaldowi Trumpowi także doprowadzenia do porozumienia pomiędzy Izraelem i Hamasem. Nazwał wypracowanie porozumienia "niezwykłym osiągnięciem".

Zełenski: Z pewnością można powstrzymać również inne wojny

"Jeśli można powstrzymać wojnę w jednym regionie, to z pewnością można powstrzymać również inne wojny - w tym wojnę z Rosją" - ocenił Zełenski.

Prezydent Ukrainy - jak wskazał - poinformował Trumpa o atakach Rosji na system energetyczny kraju i docenił gotowość USA do udzielenia Kijowowi wsparcia.

"Strona rosyjska musi być gotowa do podjęcia prawdziwej dyplomacji. Można to osiągnąć siłą, dziękuję, panie prezydencie" - zwrócił się na koniec do Donalda Trumpa Zełenski.

Źródła: Reuters, Interia

