W skrócie Wołodymyr Zełenski wyraził rozgoryczenie po negocjacjach z Rosją w Genewie.

Biały Dom odpowiedział na uwagi Zełenskiego, podkreślając zaangażowanie USA i rolę prezydenta Trumpa.

Rozmowy w Genewie według Axios nie przyniosły przełomu z powodu maksymalistycznych żądań rosyjskiej delegacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rzeczniczka prezydenta zbyła wtorkowe uwagi ukraińskiego prezydenta, który w wywiadzie dla portalu Axios powiedział, że "nie jest sprawiedliwe" to, że prezydent Donald Trump publicznie wzywa do ustępstw Ukrainę, a nie Rosję.

- Myślę, że to, co prezydent Trump by na to odpowiedział, to że nie uważa za sprawiedliwe, że tysiące Ukraińców gnie w tej zabójczej wojnie - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podczas briefingu prasowego.

Wojna w Ukrainie. Zełenski rozgoryczony, Biały Dom odpowiada

Jak dodała rzeczniczka, "właśnie dlatego prezydent i jego zespół zaangażowali ogromne ilości czasu i energii, próbując zakończyć tę wojnę, która jest bardzo daleko od Stanów Zjednoczonych Ameryki".

Leavitt przypomniała, że we wtorek w Genewie odbyła się kolejna runda negocjacji trójstronnych, i że nastąpi kolejna.

- Prezydent uważa tę całą sytuację za bardzo niesprawiedliwą, nie tylko dla Rosjan i Ukraińców, którzy stracili życie, ale też dla amerykańskich podatników, którzy płacili rachunek za ten wysiłek wojenny, dopóki prezydent Trump nie położył temu kresu - dodała.

Rzeczniczka prasowa Białego Domu podkreśliła także, że USA nadal sprzedają broń państwom NATO, które następnie przekazują ją Ukrainie.

Negocjacje Ukraina - Rosja. Rozmowy w Genewie bez przełomu

Według portalu Axios podczas rozmów w Genewie rosyjscy negocjatorzy, na czele z byłym ministrem kultury Władimirem Medinskim, stawiali maksymalistyczne żądania, przez co rozmowy "utknęły". Mimo to w ostatnich dniach prezydent Trump przekonywał, że Rosja jest gotowa do zawarcia układu, a to Ukraina stanowi przeszkodę.

Podsumowując wtorkowe rozmowy w Genewie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie przyniosły one zadowalającego rezultatu.

- Wojskowi rozmawiali o części kwestii - poważnie i merytorycznie. Wrażliwe kwestie polityczne, kwestie możliwych kompromisów oraz koniecznego spotkania przywódców jeszcze nie są wystarczająco opracowane - przyznał Zełenski.

Wołodymyr Zełenski po rozmowach w Genewie: Europa powinna być uczestnikiem

Prezydent Ukrainy podkreślił, że ważne jest, iż w rozmowach uczestniczyli przedstawiciele państw europejskich - Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Włoch, a także Szwajcarii jako strony przyjmującej.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

- To właśnie my w Ukrainie zawsze promujemy stanowisko, że Europa powinna być uczestnikiem procesu - powiedział prezydent, dziękując stronie amerykańskiej "za to, że to stanowisko usłyszano".

Rzecznik rządu o programie SAFE: Błaszczak gada kompletne bzdury Polsat News Polsat News