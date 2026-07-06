W skrócie Prezydent Ukrainy oświadczył, że jego kraj mógłby produkować pociski Patriot, jeśli uzyska amerykańską zgodę, a obecny poziom produkcji tej broni uznał za niewystarczający do zapewnienia ochrony.

Wołodymyr Zełenski wskazał, że skuteczność obrony Ukrainy zależy od dostępności pocisków.

W Polsce pojawiły się publiczne kontrowersje dotyczące przekazywania pocisków Patriot Ukrainie, a politycy zażądali przejrzystości w sprawie wsparcia wojskowego i stanu krajowych zdolności obronnych.

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Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu opisał operacje prowadzone minionej nocy przez ukraińską obronę powietrzną. Jak wskazał, 31 z 33 wystrzelonych przez Rosję pocisków manewrujących zostało przechwyconych.

- Oznacza to, że gdy dostępne są niezbędne środki, nasi żołnierze osiągają naprawdę bardzo wysoki poziom skuteczności - zauważył. - To jedyne wyjaśnienie problemu z pociskami balistycznymi: nie wystarcza nam rakiet - dodał.

Ukraina chce produkować pociski Patriot. Zełenski z ofertą

Według Zełenskiego ograniczona dostępność pocisków Patriot, zwłaszcza w obecnych realiach, to absurd. Na dostawy amerykańskich systemów kraje muszą czekać nawet latami. - Od dawna twierdzimy, że jesteśmy w stanie sami produkować taką broń - powiedział prezydent.

- Gdyby Ukraina otrzymała amerykańskie licencje na produkcję Patriotów, nasza własna produkcja wystarczyłaby zarówno do ochrony Ukrainy, jak i pomocy potrzebującym partnerom - nadmienił Zełenski.

Ukraiński lider wyznał, że rząd w Kijowie utrzymuje kontakt ze wszystkimi krajami, które mogą przekazać rakiety z własnego repozytorium. - To nasz najwyższy priorytet. (…) Rosja stawia konkretnie na rakiety balistyczne, a ci, którzy chcą pokoju, muszą postawić na ochronę przed tymi rakietami - powiedział.

- Liczymy na to, że szczyt, który odbędzie się teraz w Ankarze - szczyt najsilniejszych państw euroatlantyckich - nie stanie się pustym ćwiczeniem. (…) Potrzebne są decyzje - oświadczył Zełenski. Według zapowiedzi podczas szczytu NATO w Turcji prezydent Ukrainy spotka się amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.

Pociski Patriot kluczowe dla obrony. W Polsce trwa spór

Przemówienie Wołodymyra Zełenskiego zostało opublikowane na stronie rządowej kilka godzin po tym, jak szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił skalę donacji Polski dla Ukrainy.

Z informacji przekazanych przez ministra wynika, że największe donacje były realizowane w latach 2022-2023, a ich wartość to około 15 mld zł. Od 2024 roku wartość wsparcia miała wynieść 1,55 mld złotych. Wśród przekazanych środków znalazły się m.in. pociski PAC-3 do systemów Patriot.

Dane dotyczące przekazania wyposażenia systemu rakietowego skomentował na X były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. "Pomoc dla Ukrainy nigdy nie może oznaczać osłabiania bezpieczeństwa Polski. Przekazywanie najbardziej newralgicznego uzbrojenia, kluczowego dla naszej obrony powietrznej, w sytuacji rosnących zagrożeń jest decyzją, która wymaga pełnej odpowiedzialności i publicznego rozliczenia" - ocenił.

Lider Konfederacji Krzysztof Bosak poinformował na platformie X, że wystąpił do marszałka Sejmu o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie. "Nie można dalej tolerować sytuacji, w której opinia publiczna i Sejm nie wiedzą, jakie uzbrojenie oraz wyposażenie wojskowe zostało przekazane Ukrainie, i w jakim stanie pozostawiono zdolności obronne polskiej armii" - uzasadnił.





Anna Bryłka w "Gościu Wydarzeń": Mam wątpliwość, czy MON przekazuje informacje Polsat News