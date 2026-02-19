Zełenski rozczarowany, chce rozmawiać z Putinem. "Znam ich mentalność"
"Przeczytałem nie mniej książek historycznych niż Putin. I wiele się nauczyłem. Wiem więcej o jego kraju niż on wie o Ukrainie" - napisał Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że w rozmowach z prezydentem Rosji nie interesują go kwestie historyczne. Prezydent Ukrainy wskazał też jedyny temat, który chciałby omówić z Putinem.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski podkreślił, że chce zakończyć wojnę i przejść do dyplomacji bez poruszania kwestii historycznych.
- Prezydent Ukrainy wskazał, że jedynym tematem rozmowy z Władimirem Putinem powinno być skuteczne zakończenie konfliktu.
- Rozmowy negocjacyjne w Genewie nie przyniosły zadowalających rezultatów, a miejsce ewentualnego spotkania Zełenskiego i Putina pozostaje sporne.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Wołodymyr Zełenski stwierdził, że nie potrzebne są mu kwestie historyczne, żeby zakończyć wojnę i przejść do dyplomacji.
"To tylko gra na zwłokę" - podkreślił prezydent Ukrainy.
Wołodymyr Zełenski: To jedyne, o czym chcę rozmawiać
"Przeczytałem nie mniej książek historycznych niż Putin. I wiele się nauczyłem. Wiem więcej o jego kraju niż on wie o Ukrainie. Po prostu dlatego, że byłem w Rosji - w wielu miastach. I znam tam wielu ludzi" - napisał Zełenski.
Dodał, że Władimir Putin co prawda był w Ukrainie, ale odwiedził tam tylko duże miasta.
"Ja byłem w małych miastach. Od północy po południe. Wszędzie. Znam ich mentalność. Dlatego nie chcę tracić czasu na te wszystkie rzeczy. Chodzi o nich. To oni zdecydowali się na taki system. Rosjanie zdecydowali się zmienić. Rosjanie zdecydowali, że potrzebują nowego cara" - napisał Zełenski.
Prezydent Ukrainy zaznaczył, że przeciwko jego krajowi toczy się wielka wojna.
"Jedyne, o czym chcę z nim porozmawiać, to to, że musimy rozwiązać tę kwestię w jak najbardziej skuteczny sposób. Chcę szybko zakończyć tę wojnę. Dlatego chcę mówić tylko o takich rzeczach" - podkreślił.
Spotkanie Putin-Zełenski? Spór wokół miejsca
Wcześniej dziennikarze Axios donosili, że Zełenski polecił swojemu zespołowi zorganizowanie spotkania z Władimirem Putinem w Genewie podczas negocjacji. Publikacja zauważyła, że według prezydenta Ukrainy byłaby to najlepsza opcja rozwiązania kwestii terytorialnej.
Kreml wielokrotnie powtarzał jednak, że takie spotkanie jest możliwe tylko w Moskwie. Taką z kolei opcję Kijów stanowczo odrzuca.
Według Axios podczas rozmów w Genewie rosyjscy negocjatorzy, na czele z byłym ministrem kultury Władimirem Medinskim, stawiali maksymalistyczne żądania, przez co rozmowy "utknęły".
Podsumowując wtorkowe rozmowy w Genewie, prezydent Ukrainy powiedział, że nie przyniosły one zadowalającego rezultatu.
- Wojskowi rozmawiali o części kwestii - poważnie i merytorycznie. Wrażliwe kwestie polityczne, kwestie możliwych kompromisów oraz koniecznego spotkania przywódców jeszcze nie są wystarczająco opracowane - przyznał Zełenski.