W skrócie Wołodymyr Zełenski podkreślił, że chce zakończyć wojnę i przejść do dyplomacji bez poruszania kwestii historycznych.

Prezydent Ukrainy wskazał, że jedynym tematem rozmowy z Władimirem Putinem powinno być skuteczne zakończenie konfliktu.

Rozmowy negocjacyjne w Genewie nie przyniosły zadowalających rezultatów, a miejsce ewentualnego spotkania Zełenskiego i Putina pozostaje sporne.

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że nie potrzebne są mu kwestie historyczne, żeby zakończyć wojnę i przejść do dyplomacji.

"To tylko gra na zwłokę" - podkreślił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski: To jedyne, o czym chcę rozmawiać

"Przeczytałem nie mniej książek historycznych niż Putin. I wiele się nauczyłem. Wiem więcej o jego kraju niż on wie o Ukrainie. Po prostu dlatego, że byłem w Rosji - w wielu miastach. I znam tam wielu ludzi" - napisał Zełenski.

Dodał, że Władimir Putin co prawda był w Ukrainie, ale odwiedził tam tylko duże miasta.

"Ja byłem w małych miastach. Od północy po południe. Wszędzie. Znam ich mentalność. Dlatego nie chcę tracić czasu na te wszystkie rzeczy. Chodzi o nich. To oni zdecydowali się na taki system. Rosjanie zdecydowali się zmienić. Rosjanie zdecydowali, że potrzebują nowego cara" - napisał Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że przeciwko jego krajowi toczy się wielka wojna.

"Jedyne, o czym chcę z nim porozmawiać, to to, że musimy rozwiązać tę kwestię w jak najbardziej skuteczny sposób. Chcę szybko zakończyć tę wojnę. Dlatego chcę mówić tylko o takich rzeczach" - podkreślił.

Spotkanie Putin-Zełenski? Spór wokół miejsca

Wcześniej dziennikarze Axios donosili, że Zełenski polecił swojemu zespołowi zorganizowanie spotkania z Władimirem Putinem w Genewie podczas negocjacji. Publikacja zauważyła, że według prezydenta Ukrainy byłaby to najlepsza opcja rozwiązania kwestii terytorialnej.

Kreml wielokrotnie powtarzał jednak, że takie spotkanie jest możliwe tylko w Moskwie. Taką z kolei opcję Kijów stanowczo odrzuca.

Według Axios podczas rozmów w Genewie rosyjscy negocjatorzy, na czele z byłym ministrem kultury Władimirem Medinskim, stawiali maksymalistyczne żądania, przez co rozmowy "utknęły".

Podsumowując wtorkowe rozmowy w Genewie, prezydent Ukrainy powiedział, że nie przyniosły one zadowalającego rezultatu.

- Wojskowi rozmawiali o części kwestii - poważnie i merytorycznie. Wrażliwe kwestie polityczne, kwestie możliwych kompromisów oraz koniecznego spotkania przywódców jeszcze nie są wystarczająco opracowane - przyznał Zełenski.

