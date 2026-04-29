W skrócie Wołodymyr Zełenski podziękował królowi Karolowi III, Wielkiej Brytanii oraz Stanom Zjednoczonym za jednoznaczne wsparcie Ukrainy i wezwanie do jedności Zachodu.

Zełenski podkreślił, że takie wsparcie jest kluczowe dla osiągnięcia "godnego i trwałego pokoju" w Europie oraz że naród ukraiński "głęboko docenia" wsparcie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Król Karol III podczas wystąpienia w Kongresie USA apelował o wsparcie dla Ukrainy, wzmacnianie więzi transatlantyckich, utrzymanie silnego NATO oraz podkreślał wagę jedności Zachodu i wspólnych wartości demokratycznych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do przemówienia króla Karola III w amerykańskim Kongresie, publikując wpis na platformie X.

Ukraiński przywódca podziękował brytyjskiemu monarsze oraz sojusznikom za jednoznaczne wsparcie Ukrainy i apel o jedność Zachodu.

Reakcja Zełenskiego na słowa Króla Karola III. "Dziękuję"

"Dziękuję Jego Wysokości Królowi Karolowi III, Wielkiej Brytanii oraz wszystkim dzielnym amerykańskim sercom za to wyraźne wezwanie do jedności na rzecz Ukrainy zza Atlantyku" - napisał Zełenski.

Jak podkreślił, takie stanowisko jest kluczowe dla osiągnięcia "godnego i trwałego pokoju w Europie". Dodał również, że naród ukraiński "głęboko docenia" wsparcie zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Stanów Zjednoczonych.

Król Karol III w Kongresie. Mówił o jedności Zachodu i wsparciu dla Ukrainy

Słowa Zełenskiego były reakcją na wystąpienie Karola III przed Kongresem USA, które dotyczyło m.in. potrzeby zacieśnienia więzi transatlantyckich i utrzymania silnego NATO. Było to drugie takie przemówienie brytyjskiego monarchy w historii.

Karol III podkreślał, że sojusz USA i Europy "jest dziś ważniejszy niż kiedykolwiek", a wspólnota Zachodu musi pozostać zjednoczona wobec globalnych wyzwań.

Wprost odniósł się także do wojny w Ukrainie, apelując o wsparcie dla jej obywateli i dążenie do "sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Monarcha ostrzegał również przed narastającymi tendencjami do izolacjonizmu, wskazując na konieczność utrzymania współpracy międzynarodowej. Jego wystąpienie zawierało odniesienia do historycznej współpracy USA i Wielkiej Brytanii - od II wojny światowej po współczesne działania NATO.

Karol III podkreślał, że wartości demokratyczne i wspólne bezpieczeństwo wymagają stałego zaangażowania obu stron Atlantyku, a jedność Zachodu pozostaje fundamentem globalnej stabilności.

Głosowanie nad wotum nieufności wobec Hennig-Kloski. Polska 2050 podejmie decyzję Polsat News Polsat News