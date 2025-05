Zełenski reaguje na propozycję Putina. "W końcu pomyśleli"

"To dobry znak, że Rosjanie w końcu pomyśleli o zakończeniu wojny" - napisał Wołodymyr Zełenski odnosząc się do propozycji Władimira Putina dotyczącej negocjacji między Rosją i Ukrainą. Prezydent Ukrainy kolejny raz wezwał kremlowskiego przywódcę do 30-dniowego zawieszenia broni.