W skrócie Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku Rosji na obwód kijowski, obecnie potwierdzono cztery zgony i 15 osób rannych.

Głównym celem ataku była infrastruktura energetyczna w obwodzie kijowskim, ucierpiały także inne regiony, a w wyniku działań wojennych odbiorcy w sześciu regionach Ukrainy zostali pozbawieni prądu.

Nocny atak Rosji skłonił polskie i sojusznicze lotnictwo do zwiększenia aktywności przy granicy polsko-ukraińskiej; czasowo wstrzymano operacje lotnicze na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie.

Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku Rosji na obwód kijowski. Początkowo ukraińskie media informowały o śmierci trzech osób. Reuters przekazał wiadomość o czwartej ofierze. 15 osób jest rannych.

Głównym celem agresora była infrastruktura energetyczna w obwodzie kijowskim. Ucierpiały również budynki mieszkalne, szkoły i przedsiębiorstwa - relacjonował prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zniszczenia odnotowano także w obwodzie sumskim, charkowskim, dniepropietrowskim i mikołajowskim. W sumie ostatniej nocy w kierunku Ukrainy posłano 430 dronów i 68 rakiet.

Jak przekazał Ukrinform, "rosyjskie wojska wystrzeliły rakiety manewrujące Kalibr z Morza Czarnego oraz pociski odpalane z bombowców nad obwodem wołgogradzkim".

Wojna w Ukrainie. Zełenski pokazał skutki rosyjskiego ataku

"Rosja będzie próbowała wykorzystać wojnę na Bliskim Wschodzie, aby spowodować jeszcze większe zniszczenia tutaj, w Europie, w Ukrainie" - napisał na X Zełenski, apelując do sojuszników Kijowa o zwiększenie produkcji kluczowej broni przeciwlotniczej.

"Każde porozumienie w sprawie dostaw pocisków nie może czekać - wszystko musi zostać wdrożone jak najszybciej. Nasze porozumienia dotyczące zwiększenia produkcji pocisków obrony powietrznej są kluczowym kierunkiem i wymagają stuprocentowej uwagi" - podkreślił

Na załączonym nagraniu widać stertę gruzu po rosyjskich nalotach. Obszar pokrywa gęsty, czarny dym, a strażacy próbują ugasić ogień.

Ministerstwo Energetyki Ukrainy poinformowało w sobotę, że na skutek nocnych ataków wroga i ostrzału obszarów na linii frontu odbiorcy w sześciu regionach zostali pozbawieni prądu.

Polska poderwała myśliwce. Komunikat Dowództwa Operacyjnego

Nocny atak Rosji w Ukrainie skłonił Polskę, państwo członkowskie NATO, do poderwania samolotów w celu ochrony swojej przestrzeni powietrza - zauważyła agencja Reutera.

Lotnictwo polskie i sojusznicze operowało kilka godzin, patrolując głównie rejon pogranicza polsko-ukraińskiego. Nie stwierdzono naruszenia przestrzeni powietrznej państwa.

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - informowała w sobotę nad ranem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Po godz. 5.45 przekazano, że oba porty lotnicze wznowiły pracę.

Źródło: Ukrinform, Reuters

