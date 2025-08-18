W skrócie Wołodymyr Zełenski przybył do Waszyngtonu, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem i europejskimi przywódcami.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że zakończenie wojny z Rosją musi oznaczać trwały pokój i nawiązał do utraty Krym.

Donald Trump wykluczył zwrot półwyspu Ukrainie i zapowiedział brak możliwości wejścia Ukrainy do NATO.

"Już przybyłem do Waszyngtonu. Jutro (w poniedziałek - red.) spotkanie z prezydentem Trumpem. Będziemy też rozmawiać z europejskimi przywódcami. Jestem wdzięczny prezydentowi USA za zaproszenie" - napisał Wołodymyr Zełenski na Telegramie.

Dodał, że "wszyscy pragniemy szybko i skutecznie zakończyć tę wojnę. Pokój musi być trwały. Nie tak jak to było lata temu, kiedy Ukraina została zmuszona do oddania Krymu i części naszego Wschodu - części Donbasu, a Putin wykorzystał to po prostu jako przyczółek do nowego ataku. Albo kiedy Ukrainie udzielono rzekomo 'gwarancji bezpieczeństwa' w 1994 roku, ale to nie zadziałało".

"Oczywiście nie należało wtedy oddawać Krymu, tak samo jak po 2022 roku Ukraińcy nie oddali Kijowa, Odessy, Charkowa. Ukraińcy walczą o swoją ziemię, o swoją niepodległość. Obecnie nasi żołnierze odnoszą sukcesy w obwodach donieckim i sumskim" - dodał prezydent.

Zełenski wyraził przekonanie, że "obronimy Ukrainę, skutecznie zapewnimy bezpieczeństwo, a nasz naród zawsze będzie wdzięczny prezydentowi Trumpowi, wszystkim w Ameryce, każdemu partnerowi za wsparcie i nieocenioną pomoc".

"Rosja musi zakończyć wojnę, którą sama rozpoczęła. Mam nadzieję, że nasza wspólna siła z Ameryką i naszymi europejskimi przyjaciółmi" - zakończył.

Spotkanie Trump-Zełenski. W Waszyngtonie również delegacja europejska

Jak podaje Biały Dom, spotkanie Wołodymyr Zełenski - Donald Trump rozpocznie się o godzinie 19:15 (czasu polskiego - red.) i potrwa godzinę. Następnie prezydent USA - około 21:00 spotka się europejskimi liderami.

Według ostatnich informacji w składzie delegacji oprócz Zełenskiego są: kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finalndii Alexander Stubb.

Jeszcze przed rozmowami Trump oświadczył, że Ukraina nie może liczyć na zwrot Krymu.

"Prezydent Ukrainy Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę. Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma mowy o zwrocie danego przez Obamę Krymu (12 lat temu, bez jednego wystrzału) i żadnego wejścia do NATO Ukrainy. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają" - stwierdził w na swojej platformie Truth Social.

