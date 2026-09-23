W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał premierowi Wielkiej Brytanii, że posiada informacje wywiadowcze o przygotowywanym przez Rosję zmasowanym ataku na Ukrainę.

Zełenski i Andy Burnham zgodzili się, że sankcje wobec Rosji muszą zostać utrzymane i zaostrzone tak długo, jak trwa wojna.

Wielka Brytania przed zimą przekaże Ukrainie nowy pakiet wsparcia obrony powietrznej o wartości 100 mln funtów.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę.

Informacje te przekazał premierowi Wielkiej Brytanii Andy'emu Burnhamowi podczas ich rozmowy na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Prezydent Ukrainy o planach Rosji: Szykują kolejny zmasowany atak

"Dysponujemy obecnie danymi wywiadowczymi wskazującymi, że Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Gdy Ukraińcy żyją w obliczu codziennego zagrożenia atakami rakietowymi i uderzeniami dronów, nie może być mowy o jakimkolwiek zniesieniu sankcji" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram po rozmowie z Burnhamem.

Prezydent dodał, że "dopóki trwa wojna, sankcje muszą zostać utrzymane i zaostrzone", a pogląd ten podziela także Burnham.

Wcześniej szef brytyjskiego rządu powiedział, że w rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem pojawił się m.in. temat wojny Rosji z Ukrainą i z zadowoleniem przyjął wcześniejszą deklarację Trumpa, że możliwy jest w tej sprawie postęp.

Wołodymyr Zełenski spotkał się z Andym Burnhamem. "Pojawiło się nowe wsparcie"

Zełenski podkreślił też, że szczegółowo omówił z Burnhamem "wszystko, co wiąże się z bezpieczeństwem, ochroną Ukraińców, przygotowaniami do zimy i dostępnymi możliwościami dyplomatycznymi".

"Dziękuję Wielkiej Brytanii za nieustanne wsparcie naszego sektora energetycznego. Pojawiło się nowe wsparcie, które szczególnie cenimy w obliczu nadchodzącej zimy" - czytamy we wpisie ukraińskiego przywódcy.

Wielka Brytania wcześniej zapewniła, że przeznaczy przed zimą 100 mln funtów (ok. 116 mln euro) na pakiet sprzętu obrony powietrznej dla Ukrainy, w tym na pociski Patriot. Broń ta zostanie przekazana Ukrainie za pośrednictwem mechanizmu PURL, w ramach którego finansowany jest zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Kijowa.



