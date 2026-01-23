Zełenski przed spotkaniem w Abu Zabi. Kwestie terytorialne na stole

W skrócie Wołodymyr Zełenski potwierdził, że podczas trójstronnych rozmów w Abu Zabi zostaną omówione kwestie ustępstw terytorialnych.

Ukraiński prezydent nazwał "nonsensem" pomysł Władimira Putina, by z użyciem zamrożonych rosyjskich aktywów sfinansować odbudowę w obwodzie kurskim.

Według informacji przekazanych przez Zełenskiego podczas rozmowy z prezydentem Trumpem w Davos powróciła kwestia utworzenia wolnej strefy ekonomicznej na wschodzie Ukrainy.

Według rosyjskiego dyplomaty Jurija Uszakowa powodzenie rozmów uzależnione jest od rozwiązania kwestii terytorialnej zgodnie z formułą uzgodnioną w Anchorage.

Prezydent Zełenski przekazał, że delegacja ukraińska jest w drodze do Abu Zabi, gdzie po raz pierwszy od napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. dojdzie do trójstronnych rozmów Ukraina-Rosja-USA.

W piątek w rozmowie z dziennikarzami prezydent Ukrainy potwierdził, że podczas rozmów poruszona zostanie kwestia ukraińskich ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji.

- Kwestia Donbasu jest kluczowa. Będzie omawiana, i to w sposób, jaki uznamy za stosowny dla wszystkich trzech stron. W Abu Zabi, dziś i jutro - powiedział Wołodymyr Zełenski cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Oprócz dyplomatów w skład ukraińskiej delegacji zmierzającej do Abu Zabi weszli przedstawiciele ukraińskiego wywiadu wojskowego. Zełenski złożył deklarację, że po zakończeniu rozmów w ZEA przekaże najnowsze ustalenia liderom państw europejskich.

W rozmowie z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski ponownie zapewnił, że "Ukraina będzie naciskać, aby móc wykorzystać wszystkie zamrożone rosyjskie aktywa". Prezydent nazwał "nonsensem" propozycję Władimira Putina, by zamrożone środki wykorzystać do odbudowy na rosyjskich terytoriach dotkniętych działaniami wojennymi, m.in. w obwodzie kurskim.

Szczyt Ukraina-Rosja-USA w Abu Zabi. Powróci kwestia wolnej strefy ekonomicznej

Prezydent Ukrainy przekazał, że podczas czwartkowej rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem w Davos poruszył m.in. kwestie utworzenia na wschodzie Ukrainy "wolnej strefy ekonomicznej" oraz dostaw uzbrojenia niezbędnych ukraińskiej obronie przeciwlotniczej, w tym pocisków PAC-3. Wątki te mogą być kontynuowane w Abu Zabi.

Wcześniej Zełenski poinformował, że czeka na wyznaczenie przez prezydenta USA terminu i miejsca rozmów dotyczących sfinalizowania kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Rozmowy trójstronne w Abu Zabi. Zełenski: Kwestia Donbasu jest kluczowa

W czwartkowy wieczór w Moskwie odbyły się rozmowy Władimira Putina z delegacją amerykańską składającą się ze Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Po spotkaniu rosyjski dyplomata Jurij Uszakow powiedział, że Rosja uzależnia powodzenie rozmów trójstronnych w Abu Zabi od ustępstw terytorialnych.

- Co najważniejsze, podczas rozmów naszego prezydenta ze stroną amerykańską powtórzono, że bez rozwiązania kwestii terytorialnej według formuły uzgodnionej w Anchorage nie ma nadziei na osiągnięcie trwałego rozwiązania - powiedzial doradca Władimira Putina.

