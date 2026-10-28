W skrócie Wołodymyr Zełenski dopuścił możliwość przyznania Rosji gwarancji bezpieczeństwa w przyszłości, zastrzegając jednak, że priorytetem pozostaje bezpieczeństwo Ukrainy.

Amerykańscy negocjatorzy omawiają z Rosją potencjalne porozumienia gospodarcze, w tym współpracę w sektorze naftowym i lotniczym, możliwe do realizacji po zakończeniu walk.

Ukraińskie władze wyrażają zaniepokojenie pogorszeniem relacji z Waszyngtonem, co objawiało się m.in. problemami z systemem Starlink oraz opóźnieniami w dostawach broni.

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"Financial Times" podaje, że Zełenski po raz pierwszy dopuścił możliwość przyznania Rosji gwarancji bezpieczeństwa w ramach porozumienia pokojowego. Według dziennika oznacza to istotną zmianę stanowiska Kijowa w obliczu amerykańskich prób wznowienia negocjacji między Ukrainą a Rosją.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że państwa zachodnie mogłyby w przyszłości rozmawiać o żądaniach Moskwy. Zastrzegł jednak, że najpierw konieczne jest zaspokojenie potrzeb Ukrainy w zakresie własnego bezpieczeństwa.

- Najpierw musimy rozwiązać problem tej wojny, a dopiero potem szukać odpowiedzi na pytania, które Rosja stawia, opierając się na jej własnych koncepcjach i oczekiwaniach w sferze bezpieczeństwa - powiedział Zełenski dziennikarzom.

Dotychczas Kijów i jego zachodni sojusznicy sprzeciwiali się rosyjskim żądaniom dotyczącym gwarancji ze strony NATO oraz szeroko zakrojonej przebudowy europejskiej architektury bezpieczeństwa. Obawiają się, że takie postulaty mogą służyć Moskwie do odbudowy strefy wpływów i ograniczania suwerenności sąsiednich państw.

Zełenski podkreślił również, że Europa powinna uczestniczyć w rozmowach dotyczących powojennego porozumienia. - Możemy omawiać kwestie koncepcyjne z Rosjanami za pośrednictwem Amerykanów. Ale jeśli przejdziemy do formatu gwarancji bezpieczeństwa i zostanie osiągnięte porozumienie, że gwarancje te wymagają udziału Europy, to Europa powinna być zaangażowana w takie dyskusje - zaznaczył.

USA negocjują z Rosją. Rozmawiają o interesach gospodarczych

Jak ocenia "Financial Times", zmiana stanowiska Ukrainy wiąże się z rosnącymi obawami Kijowa o możliwość zbliżenia Waszyngtonu i Moskwy. Według doniesień amerykańscy negocjatorzy omawiają z Rosją potencjalne porozumienia biznesowe, które miałyby zachęcić Kreml do zakończenia wojny.

Wśród rozważanych możliwości wymienia się wspólne przedsięwzięcia amerykańskich i rosyjskich koncernów naftowych, przywrócenie amerykańskim liniom lotniczym możliwości korzystania z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, a także wznowienie współpracy przy produkcji i dostawach tytanu. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą realizacja tych planów byłaby jednak możliwa dopiero po zakończeniu wojny.

"Financial Times" informuje ponadto o rozmowach dotyczących powrotu amerykańskich firm na rosyjski rynek naftowy. Biały Dom i Kreml miały zasygnalizować możliwość wznowienia wspólnego przedsięwzięcia firm z obu krajów u wybrzeży Sachalinu.

Dyskutowano także o zaangażowaniu dużych amerykańskich przedsiębiorstw w plan wznowienia dostaw rosyjskiej ropy do Europy rurociągiem Przyjaźń. Potencjalne porozumienia gospodarcze stanowią część szerszych rozmów dotyczących zakończenia wojny.

Wojna w Ukrainie. Kijów obawia się ograniczenia amerykańskiego wsparcia

Obawy ukraińskich władz nasiliły się po pogorszeniu stosunków między Waszyngtonem a Kijowem w październiku. Ukraińscy urzędnicy skarżyli się wówczas na opóźnienia w dostawach kluczowych pocisków przeciwlotniczych, zawieszenie wymiany informacji wywiadowczych dotyczących nadchodzących ataków rakietowych oraz ograniczenia w działaniu satelitarnego systemu łączności Starlink.

Choć wymiana informacji wywiadowczych i dostęp do Starlinka zostały ostatecznie przywrócone, wcześniejsze zakłócenia zwiększyły niepokój w Kijowie. Ukraińskie władze obawiają się, że Stany Zjednoczone mogłyby całkowicie wycofać swoje wsparcie.

W tym kontekście gotowość do rozmów o rosyjskich gwarancjach bezpieczeństwa może być próbą uwzględnienia amerykańskich inicjatyw dyplomatycznych, przy jednoczesnym podkreśleniu, że przyszłe porozumienie nie może odbyć się kosztem bezpieczeństwa Ukrainy.



