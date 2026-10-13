Wołodymyr Zełenski przekazał na platformie X, że rosyjskie ataki w Ukrainie trwają od wieczora w poniedziałek. Agresor zaatakował ponad setką różnych rodzajów broni. Wśród nich były m.in. drony odrzutowe i rakiety balistyczne.

"Znaczna część tych środków ataku została zestrzelona. Ale niestety, nie wszystkie" - poinformował. Cztery ofiary śmiertelne i 42 rannych odnotowano w Charkowie.

Zełenski grzmiał o "szczególnie podłym ataku rakietą balistyczną na Kijów". Pięć pocisków wystrzelonych przez nieprzyjaciela trafiło tam w infrastrukturę cywilną. "Niestety, nie otrzymaliśmy od naszych partnerów żadnego ostrzeżenia wstępnego o tym uderzeniu" - zakomunikował.

Jak tłumaczył, wstępne ostrzeżenie sojuszniczych służb wywiadowczych pozwoliłoby w porę zareagować i uratować więcej ludzkich istnień.

Rozejm energetyczny Trumpa. Zełenski: Rosjanie zaatakowali nasze obiekty

Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj przystał na ogłoszony przez Donalda Trumpa "rozejm energetyczny" i przez dwa dni nie atakował rafinerii ropy naftowej.

"W tym czasie Rosjanie zaatakowali zarówno nasze obiekty energetyczne, jak i naszą infrastrukturę krytyczną, wysyłając absolutnie jasne sygnały, że nie mają zamiaru powstrzymywać się od uderzeń na Ukrainę" - zauważył Zełenski. W ciągu ostatnich 48 godzin pod ostrzałem Rosji znalazło się 19 ukraińskich regionów.

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