W skrócie Ukraina wzmocniła swoją obronę przeciwlotniczą dzięki dostawie systemów Patriot od Niemiec.

Prezydent Zełenski podkreślił, że rosyjskie ataki z powietrza są główną bronią Kremla i każda pomoc w tym zakresie zbliża kraj do zakończenia wojny.

Porozumienie między Niemcami a USA pozwoliło na szybką dostawę systemów Patriot do Ukrainy, zapewniając jednocześnie wzmocnienie bezpieczeństwa całego regionu.

Wpis ukraińskiego przywódcy pojawił się na platformie X w niedzielę.

"Wzmocniliśmy komponent Patriotów w naszej ukraińskiej obronie przeciwlotniczej. Dziękuję Niemcom i osobiście kanclerzowi Friedrichowi Merzowi za ten wspólny krok na rzecz ochrony życia przed rosyjskim terrorem" - podkreślił Zełenski.

"Przygotowywaliśmy to wzmocnienie obrony przeciwlotniczej od pewnego czasu i teraz osiągnięte ustalenia zostały zrealizowane. Dziękuję wszystkim, którzy w tym pomogli" - dodał.

Wojna w Ukrainie. Niemcy wspierają Ukrainę wyrzutniami

W sierpniu rząd Niemiec poinformował, że dostarczy Ukrainie dwa systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot, a w ciągu 2-3 miesięcy - dodatkowe części do nich. W zamian za to Niemcy otrzymają od Stanów Zjednoczonych w trybie przyśpieszonym nowe systemy Patriot, za które zapłaci Berlin.

Dzięki porozumieniu z USA "Niemcy mogą wesprzeć Ukrainę najpierw wyrzutniami, a potem dodatkowymi częściami systemów Patriot" - mówił wówczas niemiecki minister obrony Boris Pistorius.

Niemcy wcześniej dostarczyły już Ukrainie trzy systemy Patriot. Według Berlina wysłanie kolejnych nie osłabi wkładu Niemiec w sojusz obronny NATO.

Rosja atakuje z powietrza. Zełenski: Będą kolejne wyniki

Zełenski zaznaczył w niedzielę, że rosyjskie ataki z powietrza pozostają kluczowym elementem działań Kremla i jego przywódcy Władimira Putina. "Rosyjskie uderzenia z powietrza to główna stawka Putina w tej wojnie - właśnie terrorem chce on zrekompensować swoją niezdolność do osiągnięcia celów na ziemi. Dlatego każde wzmocnienie naszej obrony przeciwlotniczej dosłownie przybliża nas do zakończenia wojny" - oświadczył.

Prezydent Ukrainy powiedział, że skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej będzie miała znaczenie również dla innych krajów. "Nasze możliwości będą w stanie zagwarantować bezpieczeństwo nie tylko Ukrainie, lecz także naszym partnerom, kiedy będzie to potrzebne. Ponieważ nasze bezpieczeństwo jest niepodzielne, nasza obrona przeciwlotnicza ma chronić nas wszystkich" - wyjaśnił.

Poinformował, że trwają rozmowy w sprawie dalszych kroków wzmacniających system obrony powietrznej. "Negocjacje toczą się zarówno na poziomie rządów, jak i bezpośrednio z producentami niezbędnych systemów. Będą kolejne wyniki" - zapowiedział Zełenski.

