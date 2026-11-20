W skrócie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując ponad 400 dronów oraz 100 rakiet, w tym pociski z głowicami kasetowymi, celując w infrastrukturę cywilną - poinformował Wołodymyr Zełenski.

W wyniku nocnych ostrzałów Ukrainy zginęło co najmniej osiem osób, a 28 zostało rannych, przy czym - jak podkreśla Kijów - rosyjska taktyka miała na celu uniemożliwienie akcji ratunkowych.

Premier Donald Tusk i szef MON potwierdzili naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie obiekty, w tym rakietę Ch-101; nie odnotowano żadnych ofiar.

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Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ihnat oznajmił, że w nocy z czwartku na piątek Rosja zaatakowała Ukrainę 20 rakietami balistycznymi, 80 pociskami manewrującymi i ok. 400 dronami różnych typów, w tym 120 odrzutowymi.

- Prawdopodobnie jedna z rakiet przekroczyła granicę z Polską, ta informacja jest sprawdzana - wyjaśniał na łamach portalu NV.

Informację o wtargnięciu rosyjskiej rakiety do Polski potwierdził szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Mowa o co najmniej jednym pocisku manewrującym Ch-101. - Nie chcę zostawiać pola do żadnej interpretacji. To, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji - powiedział Tusk.

Zełenski o ataku Rosji na Ukrainę. "Wyjątkowo podłe"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. "Rosjanie rozłożyli ten atak na wiele miast i regionów Ukrainy. Absolutnie wszystkie cele to zwykła infrastruktura cywilna, to, co dosłownie zapewnia ludziom życie" - napisał.

"Rosjanie używali również rakiet z głowicami kasetowymi. To jeden z największych zmasowanych ataków. Taktyka ataku była tym razem szczególnie podła - po kilka grup rakiet z przerwami po 20-30 minut, aby utrudnić gaszenie pożarów, usuwanie gruzów i odbudowę" - wskazał Zełenski.

Ukraińskie kanały opublikowały mapę, która ma ukazywać trajektorię rosyjskich dronów podczas nocnego ataku.

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Ukraina. Drony uderzyły w obiekty energetyczne

Pułkownik Ihnat przekazał, że głównym celem rosyjskich ataków były obiekty energetyczne, ale wiele wrogich pocisków udało się zestrzelić.

Obrona powietrzna unieszkodliwiła 462 cele, w tym trzy rakiety balistyczne typu Iskander-M/S-400/Cyrkon, 79 pocisków manewrujących Ch-101 i 380 dronów różnych typów - wyliczono w komunikacie Sił Powietrznych.

Premier Ukrainy Serhij Korecki poinformował, że w nocnych atakach zginęło co najmniej osiem osób, z czego sześć w Kijowie, a 28 zostało rannych. W Kijowie atakowane były m.in. mosty na Dnieprze.

"Poleciłem Ministerstwu Spraw Zagranicznych Ukrainy skontaktować się jeszcze dziś z każdym z partnerów, którzy już zaczęli przygotowywać pakiety obrony powietrznej. Trzeba przyspieszyć dostawy" - napisał na X Zełenski.

Rakieta nad Polską. Wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną

W piątek rano Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnych zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę.

- Trzy rosyjskie obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wpadły na polską ziemię, jeden eksplodował. Nie ma żadnych zniszczeń, nie ma żadnych ofiar, ale pokazuje to wyraźnie - biorąc też pod uwagę skalę ataku Rosji na Ukrainę tej nocy - że te miesiące będą miesiącami dużych wyzwań dla nas wszystkich - mówił Donald Tusk na konferencji prasowej.

Kosiniak-Kamysz oświadczył, że służby działają w miejscowościach Rudnik nad Sanem (pow. niżański), Mołodycz (pow. jarosławski), a także w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski)

- W tym ostatnim przypadku możemy powiedzieć najwięcej. Najpewniej była to rakieta Ch-101. W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, w pierwszym najprawdopodobniej był to dron odrzutowy - oznajmił szef MON.



