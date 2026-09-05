Zełenski po rozmowie z wysłannikami Trumpa. Mówi o zawieszeniu broni

Wołodymyr Zełenski opublikował na platformie X wpis, w którym poinformował, że odbył rozmowę z wysłannikami Donalda Trumpa. Jak dodał, negocjatorzy "już dzisiaj rozpoczęli współpracę ze stronę rosyjską".

"Od momentu tej rozmowy jesteśmy gotowi przestrzegać zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte procesem negocjacyjnym" - napisał.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o zawieszeniu broni. "Jesteśmy gotowi"

Prezydent Ukrainy dodał następnie, że od poniedziałku "Ukraina jest gotowa powstrzymać się od ataków na Moskwę". "Oczekujemy, że Rosjanie postąpią tak samo w odniesieniu do Kijowa" - zaznaczył.

Zełenski ujawnił przy tym, iż otrzymał dzisiaj od ministra obrony Jewhenija Chmary oraz naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Mychajło Drapatego raporty dotyczące sytuacji na froncie, dynamiki zagrożeń w przestrzeni powietrznej Ukrainy, działań oraz aktywnych operacji obronnych.

"Jestem wdzięczny każdemu z naszych żołnierzy za skuteczną obronę pozycji Ukrainy" - zaznaczył.

Ukraiński przywódca przypomniał na koniec, że na froncie dyplomatyczny działania Kijowa "muszą być i będą równie zdecydowane i skuteczne".

"Zatwierdzono plan jutrzejszych spotkań dyplomatycznych w Kijowie z udziałem delegacji amerykańskiej. Czekamy na Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, i jesteśmy gotowi do merytorycznej rozmowy. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają Ukrainę" - zakończył.

Wizyta Witkoffa i Kushnera w Rosji. Mają spotkać się z Putinem

Przypomnijmy, że wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera, poinformował, iż Władimir Putin wydał rozkaz wstrzymania się od ataków na Kijów przez trzy dni. Decyzja miała związek z wizytą amerykańskiej delegacji w Rosji i Ukrainie.

Pieskow informował również, iż prezydent Rosji ma w sobotę spotkać się ze specjalnymi przedstawicielami USA - Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Wcześniej szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow informował, że Putin otrzymał propozycję wstrzymania ognia, lecz nie udzielił na nią odpowiedzi. Tego samego dnia Wołodymyr Zełenski poinformował o uderzeniach Kremla na cele w Ukrainie, w tym na lotniska w Kijowie i Boryspolu.

Zełenski ocenił, że rosyjskie uderzenia miały charakter demonstracyjny i były związane z planowaną wizytą amerykański wysłanników. Prezydent Ukrainy zwracał ponadto uwagę, iż rosyjskie siły zaatakowały obiekty związane z lotnictwem właśnie w czasie, gdy trwały rozmowy o możliwości przylotu Witkoffa i Kushnera.

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