Zełenski ostrzega, wskazuje na najbliższe dni. "Przygotowali rakiety"
Rosjanie przygotowali rakiety do kolejnego, zmasowanego ataku na Ukrainę - przekazał Wołodymyr Zełenski, powołując się na informacje od służb wywiadowczych. Jak dodał, może on nastąpić w ciągu 48 godzin. Prezydent ujawnił również doniesienia dotyczące planów, jakie Kreml ma zamiar zrealizować jesienią.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie przygotowali rakiety do zmasowanego ataku na Ukrainę, który może nastąpić w ciągu 48 godzin.
- Prezydent Ukrainy podkreślił, że obrona powietrzna i wsparcie partnerów mają kluczowe znaczenie oraz wyraził nadzieję na dalsze poparcie ze strony Amerykanów.
- Zełenski przekazał na podstawie informacji wywiadowczych, że Rosja planuje jesienią nową, znaczącą falę mobilizacji,
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"Atak ten może nastąpić już dziś: wstępne informacje mówią, że w ciągu 48 godzin. Proszę dbać o siebie - zwracać uwagę na sygnały alarmów lotniczych" - poinformował prezydent Ukrainy za pośrednictwem platformy Telegram.
"Bardzo liczymy na zrozumienie ze strony naszych partnerów. Obrona powietrzna to priorytet, w którym nasi partnerzy mogą nam pomóc" - podkreślił Zełenski.
Wołodymyr Zełenski ostrzega: Zmasowany atak Rosji w ciągu 48 godzin
Jak twierdzi ukraiński przywódca, "wszystkie porozumienia muszą zostać wdrożone - i to szybko". Podkreślił, że resort spraw zagranicznych oraz ukraińscy dyplomaci powinni przyspieszyć tempo działań, a potrzeby Ukrainy muszą zyskać większy rozgłos, "ponieważ są to realne potrzeby ochrony życia".
"Ważne jest, aby wszystko, co dzieje się na Ukrainie, o rosyjskich atakach na nasz naród, o przedłużaniu wojny przez Rosję, było coraz szerzej znane w kluczowych krajach partnerskich" - czytamy we wpisie polityka.
Wołodymyr Zełenski wyraził także nadzieję, że Amerykanie nie przestaną wspierać Ukrainy, a wojnę uda się zakończyć "godziwym pokojem".
"Właśnie tego potrzebujemy. Przygotowujemy się do spotkania z prezydentem Ameryki i jego zespołem. Dziękuję Ameryce, dziękuję wszystkim, którzy są z Ukrainą - z naszym narodem, z naszą obroną życia" - podkreślił.
Rosja przygotowuje mobilizację? "Jasne informacje wywiadowcze"
Zełenski przekazał również, że jesienią Rosja ma zamiar przeprowadzić nową falę mobilizacji, "dość znaczącą". U podstaw tych doniesień mają być "jasne informacje wywiadowcze".
"W tej chwili Rosjanie tracą na froncie więcej żołnierzy, niż rekrutują, a Putin nadal będzie nasilał ataki i rozszerzał tę wojnę. Nadal potrzebuje Rosjan do udziału w szturmach" - wskazał prezydent.
Jego zdaniem Ukraina musi podjąć wobec tego działania prewencyjne. "Na wszystkich poziomach: na froncie, poprzez nasze dalekosiężne sankcje, a także poprzez uderzenia pośrednie, poprzez naszą dyplomację i oczywiście w komunikacji z każdym, kto jest w stanie wspierać życie, kto jest w stanie przybliżyć pokój" - wymienił Zełenski.