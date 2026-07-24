W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie przygotowali rakiety do zmasowanego ataku na Ukrainę, który może nastąpić w ciągu 48 godzin.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że obrona powietrzna i wsparcie partnerów mają kluczowe znaczenie oraz wyraził nadzieję na dalsze poparcie ze strony Amerykanów.

Zełenski przekazał na podstawie informacji wywiadowczych, że Rosja planuje jesienią nową, znaczącą falę mobilizacji,

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"Atak ten może nastąpić już dziś: wstępne informacje mówią, że w ciągu 48 godzin. Proszę dbać o siebie - zwracać uwagę na sygnały alarmów lotniczych" - poinformował prezydent Ukrainy za pośrednictwem platformy Telegram.

"Bardzo liczymy na zrozumienie ze strony naszych partnerów. Obrona powietrzna to priorytet, w którym nasi partnerzy mogą nam pomóc" - podkreślił Zełenski.

Wołodymyr Zełenski ostrzega: Zmasowany atak Rosji w ciągu 48 godzin

Jak twierdzi ukraiński przywódca, "wszystkie porozumienia muszą zostać wdrożone - i to szybko". Podkreślił, że resort spraw zagranicznych oraz ukraińscy dyplomaci powinni przyspieszyć tempo działań, a potrzeby Ukrainy muszą zyskać większy rozgłos, "ponieważ są to realne potrzeby ochrony życia".

"Ważne jest, aby wszystko, co dzieje się na Ukrainie, o rosyjskich atakach na nasz naród, o przedłużaniu wojny przez Rosję, było coraz szerzej znane w kluczowych krajach partnerskich" - czytamy we wpisie polityka.

Wołodymyr Zełenski wyraził także nadzieję, że Amerykanie nie przestaną wspierać Ukrainy, a wojnę uda się zakończyć "godziwym pokojem".

"Właśnie tego potrzebujemy. Przygotowujemy się do spotkania z prezydentem Ameryki i jego zespołem. Dziękuję Ameryce, dziękuję wszystkim, którzy są z Ukrainą - z naszym narodem, z naszą obroną życia" - podkreślił.

Rosja przygotowuje mobilizację? "Jasne informacje wywiadowcze"

Zełenski przekazał również, że jesienią Rosja ma zamiar przeprowadzić nową falę mobilizacji, "dość znaczącą". U podstaw tych doniesień mają być "jasne informacje wywiadowcze".

"W tej chwili Rosjanie tracą na froncie więcej żołnierzy, niż rekrutują, a Putin nadal będzie nasilał ataki i rozszerzał tę wojnę. Nadal potrzebuje Rosjan do udziału w szturmach" - wskazał prezydent.

Jego zdaniem Ukraina musi podjąć wobec tego działania prewencyjne. "Na wszystkich poziomach: na froncie, poprzez nasze dalekosiężne sankcje, a także poprzez uderzenia pośrednie, poprzez naszą dyplomację i oczywiście w komunikacji z każdym, kto jest w stanie wspierać życie, kto jest w stanie przybliżyć pokój" - wymienił Zełenski.





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