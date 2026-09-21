W skrócie Rosyjskie ataki w nocy i wieczorem objęły dziesięć obwodów Ukrainy, co podkreślił Wołodymyr Zełenski, nawołując do presji na Rosję i działań dyplomatycznych.

W obwodzie kijowskim przez całą noc i dzień trwały alarmy powietrzne, a siły rosyjskie uszkodziły liczne budynki i infrastrukturę, powodując śmierć czterech osób, w tym trojga dzieci.

W wyniku rosyjskich ataków ucierpiały także obwody odeski, charkowski, zaporoski, sumski i chersoński, gdzie zginęły i zostały ranne osoby, a uszkodzone zostały budynki mieszkalne, magazyny oraz infrastruktura.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Ogółem wieczorem i w nocy Rosjanie przeprowadzili ataki na dziesięć naszych obwodów. Rosja nie zaprzestaje działań prowadzących do eskalacji konfliktu i wysyła wiele sygnałów świadczących o gotowości do rozszerzenia wojny. Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy stabilność świata została już zburzona przez tę wojnę" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent podkreślił, że trzeba nadal wywierać presję na agresora, by zakończyć tę wojnę; zaznaczył, że jednocześnie musi działać dyplomacja.

"Na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ będziemy rozmawiać o tym, jak wspólnymi siłami doprowadzić do pokoju. To główne zadanie, którym powinni zająć się wszyscy przywódcy" - oświadczył Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Obwód kijowski pod ostrzałem. "Wróg nieustannie atakuje"

Władze obwodu kijowskiego powiadomiły w poniedziałek o ciągłych atakach rosyjskich na ten region.

"Wróg nieustannie atakuje obwód kijowski za pomocą dronów odrzutowych. Alarm powietrzny w obwodzie trwał prawie cały wczorajszy dzień, całą noc i trwa do tej pory" - napisał szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko w komunikatorze Telegram.

Według Tkaczenki w ciągu doby siły rosyjskie uszkodziły 34 obiekty: domy prywatne, magazyny i hale produkcyjne, akademik, budynki administracyjne, warsztaty samochodowe, stacje benzynowe, gospodarstwo rolne, obiekty infrastruktury oraz środki transportu.

Władze obwodu, na które powołuje się agencja Reutera, przekazały, że w nocnym ataku Rosji zginęły cztery osoby, w tym troje dzieci.

W wyniku nocnego ataku Rosji w obwodzie odeskim, na południu Ukrainy, wybuchł duży pożar w magazynach, które już wcześniej były celem rosyjskich ataków - podała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

DSNS dodała, że jedna osoba zginęła, a trzy odniosły obrażenia w Łozowej w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie kraju, w wyniku ataku bezzałogowego statku powietrznego. Rosyjskie wojska przeprowadziły atak na dworzec kolejowy w Łozowej - poinformowały na Facebooku ukraińskie koleje Ukrzaliznycia.

Pełniący obowiązki szefa zaporoskiej administracji obwodowej Mychajło Semikin przekazał, że w Zaporożu, na południowym wschodzie Ukrainy, w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku rannych zostało sześciu cywilów, a uszkodzeniu uległy wielopiętrowe budynki mieszkalne, uniwersytet oraz centrum handlowe. Jeden z budynków uniwersyteckich został bezpośrednio trafiony.

W niedzielę wieczorem rosyjskie siły zaatakowały także obszar w pobliżu budynku mieszkalnego w miejscowości Sumy na północy kraju, zabijając jedną osobę i raniąc kolejną.

Według szefa chersońskich władz obwodowych Ołeksandra Prokudina siedem osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału tego południowego regionu.

Źródło: Reuters



