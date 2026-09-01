W skrócie Prezydent Ukrainy ostrzegł, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego z powodu wojny i obecności ukraińskich dronów.

Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina będzie gotowa czasowo oczyścić rosyjskie niebo, jeśli pojawi się propozycja negocjacji, lecz obecnie nie przewiduje takiej możliwości.

Według Zełenskiego rosyjskie niebo zostanie skutecznie zamknięte dla ruchu lotniczego, a organizacje międzynarodowe zostaną poinformowane o zagrożeniach.

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- Kiedy Stany Zjednoczone poprosiły nas, abyśmy nie atakowali Moskwy i Petersburga, wstrzymaliśmy się. I zostaliśmy zaatakowani - przypomniał na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli zagraniczni partnerzy zwrócą się do niego z propozycją negocjacji, to Ukraina będzie gotowa "zapewnić czasowe oczyszczenie rosyjskiej przestrzeni powietrznej".

- Jednak na razie, dopóki trwa wojna, rosyjskie niebo jest przeznaczone dla ukraińskich dronów, a nie dla lotnictwa cywilnego - powiedział.

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- Dzisiaj chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, wszystkich ubezpieczycieli oraz wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk: niebo nad Rosją staje się coraz bardziej niebezpieczne - przekazał Zełenski.

Jak dodał, ważne jest, aby jego apel dotarł do "odpowiednich linii lotniczych" - tych, które realizują połączenia do Moskwy, Petersburga "i innych kluczowych rosyjskich destynacji".

Wołodymyr Zełenski: "Rosyjskie niebo zostanie zamknięte"

Zełenski udostępnił w mediach społecznościowych również obszerny wpis, w którym wskazał, że "to właśnie z Rosji nadleciały pierwsze rakiety i pierwsze drony", które doprowadziły do wojny. "Eskalacja ta nie może i nie będzie ograniczać się wyłącznie do terytorium Ukrainy" - zapewnił.

W swoim wpisie ponownie ostrzegł linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej. "Ukraina nie stanowi zagrożenia dla lotnictwa cywilnego jako takiego (...). Po prostu drony pojawią się na rosyjskim niebie w skali, którą należy wziąć pod uwagę" - napisał.

Prezydent Ukrainy oświadczył też, że "choć rosyjskie władze nie informują o tym odpowiednio społeczeństwa, rosyjska przestrzeń powietrzna zostanie skutecznie zamknięta". "Wojna, którą rozpoczęła Rosja, zamyka jej niebo" - dodał.

"My w Ukrainie nie chcemy, aby ginęły niewinne istoty. Dlatego ostrzegamy naszych partnerów: bezpieczne dni na rosyjskim niebie dobiegły końca" - oświadczył Zełenski.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy i nasze inne instytucje przekażą organizacjom międzynarodowym pełne informacje o zagrożeniach w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Przestrzeń powietrzna pełna dronów to nie miejsce dla lotnictwa cywilnego" - podsumował.



