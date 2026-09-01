W skrócie
- Prezydent Ukrainy ostrzegł, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego z powodu wojny i obecności ukraińskich dronów.
- Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina będzie gotowa czasowo oczyścić rosyjskie niebo, jeśli pojawi się propozycja negocjacji, lecz obecnie nie przewiduje takiej możliwości.
- Według Zełenskiego rosyjskie niebo zostanie skutecznie zamknięte dla ruchu lotniczego, a organizacje międzynarodowe zostaną poinformowane o zagrożeniach.
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- Kiedy Stany Zjednoczone poprosiły nas, abyśmy nie atakowali Moskwy i Petersburga, wstrzymaliśmy się. I zostaliśmy zaatakowani - przypomniał na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy.
Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli zagraniczni partnerzy zwrócą się do niego z propozycją negocjacji, to Ukraina będzie gotowa "zapewnić czasowe oczyszczenie rosyjskiej przestrzeni powietrznej".
- Jednak na razie, dopóki trwa wojna, rosyjskie niebo jest przeznaczone dla ukraińskich dronów, a nie dla lotnictwa cywilnego - powiedział.
- Dzisiaj chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, wszystkich ubezpieczycieli oraz wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk: niebo nad Rosją staje się coraz bardziej niebezpieczne - przekazał Zełenski.
Jak dodał, ważne jest, aby jego apel dotarł do "odpowiednich linii lotniczych" - tych, które realizują połączenia do Moskwy, Petersburga "i innych kluczowych rosyjskich destynacji".
Wołodymyr Zełenski: "Rosyjskie niebo zostanie zamknięte"
Zełenski udostępnił w mediach społecznościowych również obszerny wpis, w którym wskazał, że "to właśnie z Rosji nadleciały pierwsze rakiety i pierwsze drony", które doprowadziły do wojny. "Eskalacja ta nie może i nie będzie ograniczać się wyłącznie do terytorium Ukrainy" - zapewnił.
W swoim wpisie ponownie ostrzegł linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej. "Ukraina nie stanowi zagrożenia dla lotnictwa cywilnego jako takiego (...). Po prostu drony pojawią się na rosyjskim niebie w skali, którą należy wziąć pod uwagę" - napisał.
Prezydent Ukrainy oświadczył też, że "choć rosyjskie władze nie informują o tym odpowiednio społeczeństwa, rosyjska przestrzeń powietrzna zostanie skutecznie zamknięta". "Wojna, którą rozpoczęła Rosja, zamyka jej niebo" - dodał.
"My w Ukrainie nie chcemy, aby ginęły niewinne istoty. Dlatego ostrzegamy naszych partnerów: bezpieczne dni na rosyjskim niebie dobiegły końca" - oświadczył Zełenski.
"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy i nasze inne instytucje przekażą organizacjom międzynarodowym pełne informacje o zagrożeniach w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Przestrzeń powietrzna pełna dronów to nie miejsce dla lotnictwa cywilnego" - podsumował.