Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zełenski ostrzega linie lotnicze. "Bezpieczne dni dobiegły końca"

Alicja Krause

Alicja Krause

- Niebo nad Rosją staje się coraz bardziej niebezpieczne - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się do linii lotniczych, ubezpieczycieli oraz "wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk". - Dopóki trwa wojna, rosyjskie niebo jest przeznaczone dla ukraińskich dronów, a nie dla lotnictwa cywilnego - powiedział. Oświadczył też, że "bezpieczne dni na rosyjskim niebie dobiegły końca".

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Wołodymyr Zełenski w ciemnozielonej koszuli stoi przy otwartych drzwiach, patrząc przed siebie.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega ws. rosyjskiej przestrzeni powietrznejTETIANA DZHAFAROVA AFP

W skrócie

  • Prezydent Ukrainy ostrzegł, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego z powodu wojny i obecności ukraińskich dronów.
  • Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina będzie gotowa czasowo oczyścić rosyjskie niebo, jeśli pojawi się propozycja negocjacji, lecz obecnie nie przewiduje takiej możliwości.
  • Według Zełenskiego rosyjskie niebo zostanie skutecznie zamknięte dla ruchu lotniczego, a organizacje międzynarodowe zostaną poinformowane o zagrożeniach.
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- Kiedy Stany Zjednoczone poprosiły nas, abyśmy nie atakowali Moskwy i Petersburga, wstrzymaliśmy się. I zostaliśmy zaatakowani - przypomniał na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli zagraniczni partnerzy zwrócą się do niego z propozycją negocjacji, to Ukraina będzie gotowa "zapewnić czasowe oczyszczenie rosyjskiej przestrzeni powietrznej".

- Jednak na razie, dopóki trwa wojna, rosyjskie niebo jest przeznaczone dla ukraińskich dronów, a nie dla lotnictwa cywilnego - powiedział.

- Dzisiaj chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, wszystkich ubezpieczycieli oraz wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk: niebo nad Rosją staje się coraz bardziej niebezpieczne - przekazał Zełenski.

Jak dodał, ważne jest, aby jego apel dotarł do "odpowiednich linii lotniczych" - tych, które realizują połączenia do Moskwy, Petersburga "i innych kluczowych rosyjskich destynacji".

Wołodymyr Zełenski: "Rosyjskie niebo zostanie zamknięte"

Zełenski udostępnił w mediach społecznościowych również obszerny wpis, w którym wskazał, że "to właśnie z Rosji nadleciały pierwsze rakiety i pierwsze drony", które doprowadziły do wojny. "Eskalacja ta nie może i nie będzie ograniczać się wyłącznie do terytorium Ukrainy" - zapewnił.

W swoim wpisie ponownie ostrzegł linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej. "Ukraina nie stanowi zagrożenia dla lotnictwa cywilnego jako takiego (...). Po prostu drony pojawią się na rosyjskim niebie w skali, którą należy wziąć pod uwagę" - napisał.

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Prezydent Ukrainy oświadczył też, że "choć rosyjskie władze nie informują o tym odpowiednio społeczeństwa, rosyjska przestrzeń powietrzna zostanie skutecznie zamknięta". "Wojna, którą rozpoczęła Rosja, zamyka jej niebo" - dodał.

"My w Ukrainie nie chcemy, aby ginęły niewinne istoty. Dlatego ostrzegamy naszych partnerów: bezpieczne dni na rosyjskim niebie dobiegły końca" - oświadczył Zełenski.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy i nasze inne instytucje przekażą organizacjom międzynarodowym pełne informacje o zagrożeniach w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Przestrzeń powietrzna pełna dronów to nie miejsce dla lotnictwa cywilnego" - podsumował.

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